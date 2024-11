Banca ameaça com fim de taxa fixa ou mista se não puder cobrar por reembolso antecipado do crédito da casa

As comissões que os bancos cobram pelo reembolso antecipado dos créditos à habitação podem vir a ser permanentemente reduzidas ou, até, eliminadas, se alguma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2025 sobre este tema for aprovada. A aprovação destas propostas pode, contudo, criar outros custos para os consumidores. Num parecer enviado ao Parlamento, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) avisa que limitar ou proibir estas comissões poderá levar a banca a deixar de conceder empréstimos à habitação com taxa fixa ou mista, modalidade que, hoje, representa a larga maioria dos novos créditos.

