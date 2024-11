Aumento extra incide sobre 63% da despesa com pensões

Propostas de alteração prevêem aumento adicional das pensões inferiores a três IAS e podem levar a impacto no saldo orçamental de 0,1% do PIB.

As propostas de alteração ao OE feitas pelo PS e o Chega que prevêem um aumento adicional para as pensões com um valor abaixo de 1527,78 euros abrangem quase dois terços da despesa total realizada em Portugal com pensões e podem conduzir a uma redução do excedente orçamental em 2025 de 0,3% para 0,2% do PIB.