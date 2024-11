Portugal perde por um ponto na Eslovénia na corrida ao Eurobasket 2025

A selecção portuguesa de basquetebol deixou, nesta segunda-feira, mais uma excelente imagem na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025. Em Koper, diante de uma Eslovénia com forte tradição na modalidade, Portugal discutiu o triunfo até aos últimos segundos, perdendo por 83-82, mas ainda com as aspirações intactas no que respeita ao apuramento para o torneio.

Portugal surgiu no Bonifika Arena com dois triunfos em três jogos nesta fase - começou por perder com Israel (70-72), vencendo depois a Ucrânia (77-79), fora de portas, e a Eslovénia, em casa (82-74). Por isso, os eslovenos (que foram campeões europeus em 2017) já estavam avisados para as capacidades do adversário, mas nem por isso deixaram de sentir enormes dificuldades.

O primeiro período caiu para a selecção da casa, com um parcial de 24-17, mas Portugal respondeu em grande nível no segundo período, ao impor-se por 20-32. Uma vantagem que seria providencial para ir colocando pressão sobre o adversário até ao final do encontro.

Particularmente forte nos ressaltos ofensivos, a selecção portuguesa foi gerindo a margem e, apesar do 22-19 favorável à Eslovénia no terceiro quarto, entrou no derradeiro período na frente do marcador. Travante Williams (17 pontos) e André Cruz (13) destacaram-se como lançadores, predicado ao qual Miguel Queiroz (13 pontos também) juntou ainda o domínio das tabelas, terminando com um duplo duplo (13 ressaltos, seis do quais ofensivos).

Ofensivamente, a Eslovénia vivia essencialmente da inspiração de Klemen Prepelic (31 pontos), mas a três minutos o fim estava obrigada a anular uma desvantagem de sete pontos. E conseguiu-o. Passou a pressionar muito alto, provocando perdas de bola a Portugal, e aproveitou dois lançamentos triplos para se colar no marcador. Com 14 segundos por jogar, dois lances livres de Prepelic colocaram os eslovenos na frente (83-82) e Portugal guardou o último lançamento para Travante. A bola bateu no aro e ressaltou para fora.

O jogo terminou com uma derrota pela margem mínima, mas o objectivo de chegar ao Eurobasket 2025 continua de pé. Das quatro selecções do Grupo A, passam três e Portugal, que soma seis pontos, ainda voltará a enfrentar Ucrânia e Israel, a 20 e 23 de Fevereiro, respectivamente.