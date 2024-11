João Pereira e a estreia na Champions: “O nível vai aumentar”

Depois de uma entrada “soft”, com uma goleada a uma equipa da Liga 3 na Taça de Portugal, João Pereira enfrenta um teste bem mais complicado como treinador do Sporting, o de defrontar o Arsenal na quinta jornada da Liga dos Campeões. E é o próprio técnico a admitir que ter pela frente os “gunners”, uma das melhores equipas da Premier League inglesa, é bem diferente do que defrontar o Amarante.

“Não há como esconder, o nível vai aumentar, mas creio que estamos preparados. O Arsenal é uma equipa que na Champions tem sete pontos, só tem um golo sofrido, de penálti, é muito forte defensivamente, vai criar dificuldades”, reconheceu João Pereira sobre a sua estreia europeia como técnico dos “leões”.

Com Rúben Amorim ao comando, o Sporting teve uma primeira metade de Champions quase perfeita, três vitórias (Lille, Sturm Graz e Manchester City) e um empate (PSV Eindhoven), e os adeptos ainda têm bem fresca a memória da saborosa vitória por 4-1 sobre o City, naquela que foi a despedida de Amorim de Alvalade. Haverá, por isso, maior pressão para o técnico que está agora a começar?

“Sinto pressão todos os dias e a exigência é diária, é assim a minha maneira de encarar o trabalho. Mas, com todo o respeito pelo Amarante, o Arsenal é de outro nível”, vincou João Pereira, assinalando que o Sporting não irá perder a sua identidade só por defrontar uma equipa como o Arsenal: “Retirar a identidade à equipa era retirar a identidade aos jogadores. Não vamos pressionar nos 90 minutos, isso era impossível até aqui em Portugal, teremos de escolher o momento certo para saltar na pressão. Queremos fazer bons jogos e fazer golos.”

Amorim enviou mensagem

Revelando que falou com Amorim antes da estreia pelo Manchester United - "mandou-me mensagem a desejar boa sorte" -, mas que não falou com ele sobre o Arsenal, João Pereira reforçou que os seus princípios de jogo são semelhantes aos do antecessor: "Quem estava atento à equipa B, sabia que a equipa técnica usava o mesmo sistema. Os princípios eram os mesmos. Temos a sorte de pegar numa equipa que já tem esses princípios, agora é com o tempo."

Embalado pelos dez pontos já conquistados, e em segundo lugar à entrada para a quinta jornada, o Sporting tem bem encaminhada a qualificação para a fase seguinte, podendo até sonhar com o apuramento directo, reservado aos oito primeiros. João Pereira diz que o objectivo continua a ser a presença no “play-off” e que nem a vitória frente ao tetracampeão inglês vai alterar essa visão. “Os objectivos do Sporting estão definidos. Estamos bem posicionados, vamos jogo a jogo e faremos as contas no final. Foi uma boa vitória, moralizante, mas que só dá três pontos, nem todos os jogos são iguais”, ressalvou.

Tal como acontecera com Amorim quando assumiu o cargo de treinador do Sporting, João Pereira também foi alvo de uma queixa por parte da Associação Nacional de Treinadores de Futebol pela sua falta de credenciais para desempenhar estas funções, mas isso não preocupa o antigo lateral: "Estou preocupado e focado no trabalho, todo o tempo que temos é para montar a equipa. O resto, o gabinete jurídico do Sporting está cá para responder."