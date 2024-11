GM/Cadillac será a 11.ª equipa da Fórmula 1 em 2026

A Fórmula 1 vai passar a ter 11 equipas na grelha de partida a partir do Mundial de 2026, face ao "acordo de princípio" com a General Motors (GM), que competirá com a equipa Cadillac, anunciaram esta segunda-feira os promotores.

"A Fórmula 1 chegou a um princípio de acordo com a General Motors para apoiar a chegada da GM/Cadillac como a 11.ª equipa na grelha em 2026. Atingiram marcos operacionais e expressaram claramente o seu compromisso em dar à 11.ª equipa o nome GM/Cadillac", informou a Liberty Media, que detém os direitos comerciais do Mundial.

A candidatura da GM foi validada após um longo processo negocial que permitiu constatar a viabilidade da participação "na sequência da avaliação comercial e da decisão tomada pela Fórmula 1 em Janeiro de 2024", quando foi rejeitada a entrada da Andretti Formula Racing, por ter sido considerado que não acrescentaria valor à categoria.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN — Formula 1 (@F1) November 25, 2024

A chegada da GM à principal competição automobilística internacional vai ter impacto a outros níveis, já que a F1 planeia que a empresa norte-americana seja a "futura fornecedora de motores". A GM, de resto, anunciou em 2023 que se registou na Federação Internacional do Automóvel (FIA) para ser fornecedora de motores na Fórmula 1 a partir de 2028.

"Com os contínuos planos de crescimento nos Estados Unidos, sempre acreditámos que receber uma marca como a GM/Cadillac na grelha e a GM como futura construtora poderia trazer valor e interesse ao desporto. Reconhecemos o progresso significativo na sua preparação para entrar na Fórmula 1. Estamos entusiasmados por avançar com o processo de inscrição da equipa no campeonato em 2026", declarou Greg Maffey, director-executivo da Liberty Media.

Em Janeiro de 2023, a FIA decidiu permitir que potenciais novos participantes ingressassem no campeonato a partir de 2025 ou 2026. "O compromisso da General Motors e da Cadillac com este projecto é uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso desporto. Estamos ansiosos por acompanhar o progresso e o desenvolvimento desta candidatura, confiantes na colaboração e no apoio total de todas as partes envolvidas", sublinhou Stefano Domenicali, presidente e director-executivo da Fórmula 1.

O Mundial de Fórmula 1 volta assim a ter 11 equipas, o que acontecerá pela primeira vez desde 2016.