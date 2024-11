Ding Liren começa em grande a defesa do título mundial de xadrez

O campeão mundial absoluto de xadrez, o chinês Ding Liren, começou da melhor forma a defesa do título ao vencer, nesta segunda-feira, a partida inaugural do match frente ao pretendente, o indiano Dommaraju Gukesh, de 18 anos. O encontro, à melhor de 14 partidas, realiza-se em Singapura, e desde 2010 que o início das hostilidades não terminava com uma vitória.

Numa disputa intensa, com muitas veladas ameaças tácticas, Gukesh surpreendeu ao abrir com o peão de rei, em vez do de dama. Liren optou pela defesa francesa, mas demonstrou não estar muito confiante na sua preparação, gastando bastante tempo na fase inicial da partida. Mas foi tempo bem empregado, pois conseguiu anular a iniciativa do jovem indiano e obter ligeira vantagem.

Fiel ao seu estilo altamente agressivo, Gukesh lançou um ataque especulativo no flanco de rei, sacrificando vários peões. Mas, ao 27.º lance, Liren cometeria uma imprecisão que deu possibilidades à continuidade do ataque branco. No entanto, Gukesh, apenas dois lances depois, com um erro grave, punha fim às suas aspirações e, a partir daí, foi uma questão de técnica para que Liren impusesse a vantagem material, com o triunfo a confirmar-se ao 42.º movimento.

Foi uma importante vitória para o campeão, que, desde a conquista do título, tem somado desaires e caiu do segundo para o 22.º lugar do ranking. Pelo contrário, Gukesh teve uma subida notável, ocupando agora a quinta posição, depois de triunfos conclusivos no torneio de candidatos e nas Olimpíadas.

Para além da coroa, estão em jogo 2,5 milhões de dólares de prémio, distribuídos na proporção de 60% para o vencedor e 40% para o vencido. A segunda partida disputa-se na terça-feira, com Liren a conduzir as brancas.