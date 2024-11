Yacht rock, o género musical criado a posteriori

“De 1976 a 1984, as ondas de rádio foram dominadas por música genuinamente suave", assim começava, há quase 20 anos, cada episódio de Yacht Rock, uma série cómica online que teve o condão de dar o nome a um género musical a posteriori, mais de duas décadas após o seu final.

A série foi feita para o Channel 101, um evento de pilotos de televisão em que o público votava naqueles que eram para continuar para o mês seguinte. Um grupo de aspirantes a argumentistas de comédia juntou-se, nesse âmbito, para ficcionar histórias e ligações entre os discos que andavam a comprar baratíssimos em segunda mão, música proscrita, que vendeu toneladas na altura, mas nunca tinha tido grande respeito e aceitação crítica.

A coisa pegou. Os criadores do termo estabeleceram várias regras, como a influência da complexidade do jazz e do r&b e uma árvore genealógica que pode ser traçada através de vários músicos de sessão que tocaram com os Steely Dan, mas o nome que deram ao género acabou por lhes fugir da mão e é usado para classificar muita música que não caberia na designação idealizada por eles. Hoje há concertos, digressões, cruzeiros, chapéus de marinheiro vendidos, entre muitos outros, sem ter necessariamente o aval nem dos músicos originais, nem de quem cunhou o género.

A história do yacht rock, género musical, é contada num novo documentário da HBO/Max, Yacht Rock: A Dockumentary, de Garret Price, parte da série de documentários Music Box, com produção executiva de Bill Simmons. Estreia-se no sábado, e inclui gente que esteve realmente lá, como o omnipresente Michael McDonald, dono de um dos grandes vozeirões da era, bem como colaboradores seus, de Kenny Loggins a Christopher Cross, o autor de Sailing que revela ter financiado a sua primeira demo através de um muito bem-sucedido negócio de venda de erva.

Também por lá aparecem membros dos Toto, a grande banda de estúdio da era responsável por Africa, Rosanna ou Human Nature, de Michael Jackson, bem como fãs como Questlove, Mac DeMarco, Thundercat ou Prince Paul, o produtor que famosamente pegou em Peg, dos Steely Dan, para construir Eye Know com os De La Soul.

“Hollywood” Steve Huey é uma das cabeças falantes do documentário. Era também o anfitrião da série, sendo ele quem dizia a narração citada no início de cada episódio. Hoje montador assistente em reality shows de televisão, trabalhava, como crítico para a base de dados musical AllMusic e está, com JD Ryznar, um dos criadores e protagonistas da série, a escrever um livro sobre esta música.

Ao PÚBLICO, Huey explica que as figuras responsáveis pela música tinham alguma relutância, ao início, ao uso do termo, por terem sido tão gozadas. Afinal, o ano de 2005, no qual a série saiu, teve também Virgem aos 40 Anos, de Judd Apatow, que tinha um DVD de Michael McDonald como fonte de irritação para as personagens. Ou seja, esta música era vista como uma anedota. “Houve um concerto de Steely Dan algures em Los Angeles. Eles apareceram em palco a usar chapéus de marinheiro. No fim da primeira canção, tiraram os chapéus e pisaram-nos”, conta.

Outras estreias da semana Senna Netflix, segunda-feira Criada por Vicente Amorim, esta minissérie brasileira conta a história de Ayrton Senna (1960-1994), a lenda do automobilismo que correu durante uma década até ter morrido tragicamente num acidente durante o Grande Prémio de San Marino, um acontecimento que fez este ano três décadas. Gabriel Leone faz de Senna, à frente de um elenco que inclui Alice Wegmann, Kaya Scodelario, Camila Márdila ou Susana Ribeiro, entre outros. A série, de seis episódios, foi feita com o aval e colaboração da família do piloto. Cores da Terra RTP2, terça-feira, 22h Datada de 2022, esta minissérie australiana de quatro episódios criada por Steven McGregor, Erica Glynn e Danielle MacLean foca uma detective que volta à comunidade indígena de onde é oriunda para investigar um acidente de viação. Com Rarriwuy Hick, Warren H. Williams, Luke Arnold e Miranda Otto. Dinosaur Filmin, terça-feira Co-criada por Matilda Curtis e Ashley Storrie, que é também a protagonista, esta série cómica escocesa centra-se em duas irmãs, Nina e Evie, que são também melhores amigas. Tudo se complica quando Evie se vai casar. Nina, que é autista, não lida nada bem com isso. Uma produção da BBC e da americana Hulu, tem seis episódios nesta primeira temporada, estando já anunciada uma segunda. Get Millie Black Max, terça-feira Marlon James, o romancista jamaicano que em 2015 ganhou o prémio Man Booker por Breve História de Sete Assassinatos, cuja adaptação televisiva está a marinar há quase dez anos, criou entretanto a sua primeira série de televisão, uma co-produção entre o britânico Channel 4 e a HBO. Centra-se em Tamara Lawrance como Millie-Jean Black, uma detective de origem jamaicana que é obrigada a sair da Scotland Yard e volta à Jamaica para integrar a força policial local e investigar casos de pessoas que desapareceram. Um dia, outro detective da Scotland Yard, Luke Holborn (Joe Dempsie), chega a Kingston e tudo muda. The Madness Netflix, quinta-feira Muncie Daniels (Colman Domingo, que este ano foi nomeado para um Óscar) é um comentador televisivo que, nas Montanhas Poconos, na Pensilvânia, encontra um cadáver. É tramado e acusado do homicídio de um famoso supremacista branco. Vê-se obrigado a fugir e a voltar a ligar-se à família que abandonou. Uma criação do dramaturgo e realizador Stephen Belber, esta série, um thriller de conspiração de oito episódios, tem, além de Domingo, nomes como Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Deon Cole e Stephen McKinley Henderson.

Donald Fagen, o único membro vivo da dupla, aparece no documentário ao telefone, não só a recusar falar do género, como a mandar o realizador para um certo sítio. É a reacção mais natural para alguém que é célebre por “odiar tudo”, como descreve Huey. Tirando os Steely Dan, “independentemente do que acham do termo, acho que muitos deles estão felizes por isto os ter ajudado a chegar a públicos mais novos”, refere.

Huey diz que ficou contente por “o documentário insistir no facto de que isto era música racialmente integrada". "Eram músicos brancos a impressionar músicos negros e os músicos negros queriam trabalhar com os brancos", elabora, já que "na comunidade de músicos de sessão, só importava tocar bem e ser versátil". É notável pela negativa, continua, que na "cultura americana (...) só se possa chegar a este nível de integração nos bastidores, quando o público não está a ver e não há departamentos de marketing envolvidos”.

Como recomendação para novatos no género, Huey dá uma dica: Nothin' you can do about it, dos Airplay. “Era uma banda de estúdio de David Foster e Jay Graydon, muitos dos Toto tocaram com eles. É uma regravação de uma canção que escreveram para o grupo vocal The Manhattan Transfer. Esta versão é mais yacht, tem todos os truques que se possa imaginar. É uma canção perfeita de yacht rock”, comenta. Quanto a álbuns, “voltamos sempre a The Dude", do recém-falecido Quincy Jones. "É o mundo do r&b a adoptar o som do yacht rock e a adaptá-lo para um público negro, com muitos dos mesmos músicos."