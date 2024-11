Terça na TV: impressionistas, Jeselnik e a ameaça nuclear

As estreias de Get Millie Black e Cores da Terra são outros destaques do dia.

CINEMA

A Cidade

Hollywood, 17h55

Doug MacRay lidera um bando de ladrões de bancos. Orgulha-se das suas origens e de conseguir fugir à polícia. Durante um golpe, faz refém a gerente. Ela escapa ilesa, mas não consegue superar o sucedido. É então que conhece alguém que a faz sentir segura e por quem se apaixona – o próprio Doug.

Ben Affleck realiza e protagoniza esta adaptação do livro Prince of Thieves, de Chuck Hogan. Contracena com Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner (nomeado para o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), Blake Lively, Titus Welliver, George Carroll, Pete Postlethwaite (que morreria meses depois) e Chris Cooper.

À Porta da Eternidade

AXN Movies, 19h21

Drama biográfico de Julian Schnabel sobre os últimos anos de Vincent Van Gogh. O papel do pintor é de Willem Dafoe, nomeado para o Óscar e Globo de Ouro. Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner e Niels Arestrup juntam-se ao elenco.

Ordem Moral

RTP1, 23h59

Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, proprietária do Diário de Notícias e filha do fundador do jornal, foge com o antigo motorista, muito mais novo do que ela. Gera-se uma busca altamente mediática. Três semanas depois, é encontrada no hospício Conde de Ferreira e declarada louca e incapaz por Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid, o que permite ao marido vender o jornal e entregá-lo aos poderes que irão instituir a ditadura.

Realizado por Mário Barroso, o filme tem argumento de Carlos Saboga, música de Mário Laginha e Maria de Medeiros no papel principal.

SÉRIES

Cores da Terra

RTP2, 22h01

Entre os serões de hoje e sexta, conta-se uma história passada no coração da Austrália, que entrelaça crime, identidade e pertença. Segue uma detective aborígene (interpretada por Rarriwuy Hick) que é destacada para resolver um caso no seio da comunidade em que nasceu mas da qual esteve afastada desde criança. A investigação vai andar a par e passo com a sua reconexão às origens.

Get Millie Black

Max, streaming

Estreia. Também protagonizada por uma detective, e também ela de volta à terra natal, esta minissérie de cinco episódios é uma criação do premiado escritor jamaicano Marlon James, com Tamara Lawrance no papel principal. Uma ex-investigadora da Scotland Yard regressa a Kingston para pegar em casos de pessoas desaparecidas, sem imaginar o impacto que isso vai ter na sua própria vida.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h30

Directo. O diplomata João Vale de Almeida, o major-general Arnaut Moreira, a jornalista Márcia Rodrigues, o filósofo Viriato Soromenho-Marques e Felipe Pathé Duarte, professor de direito e especialista em geopolítica e segurança internacional, formam o painel convocado por Carlos Daniel. O objectivo é avaliar o perigo da ameaça nuclear reafirmada por Putin, na sequência da autorização dada por Biden – a meses da passagem de testemunho a Donald Trump – para a utilização de armas de longo alcance pelas tropas ucranianas.

DOCUMENTÁRIO

1874 - O Despertar do Impressionismo

RTP2, 23h02

A emergência do Impressionismo é retratada a partir de um momento específico: a primeira exposição colectiva de artistas desse movimento. Desconsiderados por outros artistas, por académicos e por olhares habituados à tradicional pintura de salão, os “rebeldes” Monet, Renoir, Cézanne, Morisot, Degas, Sisley e Pissarro juntaram-se numa mostra inaugurada em Paris, a 15 de Abril de 1874, e causaram uma revolução artística. Este documentário de Julien Johan e Hugues Nancy recorre a documentos históricos e reconstituições dramatizadas para recriar esses tempos.

COMÉDIA

Bones and All

Netflix, streaming

Em estreia, mais um especial de stand-up do norte-americano Anthony Jeselnik para a Netflix, filmado durante a digressão de comemoração dos seus 20 anos de carreira.