Teatro Maizum faz renascer a trilogia dramática de Camões nos Clássicos em Cena

No V Centenário de Luís de Camões, ei-lo no teatro, na trilogia dramática que escreveu, com leituras encenadas pelo Maizum. Começa esta segunda-feira em Lisboa, na Sá da Costa.

O teatro clássico português está de volta, pela mão do Teatro Maizum: depois de abrir o ano recriando, em leituras encenadas, o Auto de São Vicente (ca. 1531) de Afonso Álvares, vai agora fechá-lo com a 9.ª edição dos Clássicos em Cena, desta vez dedicados à obra teatral de Luís de Camões, por ocasião do quinto centenário do seu nascimento. O programa, que se inicia esta segunda-feira no espaço da Livraria Sá da Costa, ao Chiado, em Lisboa, às 19h, inclui leituras encenadas das comédias Filodemo, Enfatriões e El-Rei Seleuco, seguidas de tertúlias com convidados, terminando no dia 3 de Dezembro com a Festa dos Clássicos.

No texto que anuncia esta nova edição dos Clássicos em Cena, Silvina Pereira, encenadora e directora artística do Maizum, escreve: “É sabido que Camões se deixou atrair pelo género dramático, produção que se situa no alvor da sua vida literária, já que as suas comédias, Anfitriões, Seleuco e Filodemo foram escritas de 1542 a 1555. Embora alguns investigadores, como Luciana Stegagno Picchio, tenham considerado a sua escrita dramática como sendo apenas ‘uma diversão e uma curiosidade’ quando comparada à lírica e à épica, outros autores, como Luiz Francisco Rebello em Variações sobre o teatro de Camões, assinalam que não deixa de ser ‘injusta a situação de subalternidade a que tem sido votado’ o seu teatro.” Por isso, e dada a escassez de representações dessas comédias, o Maizum decidiu incorporá-las na sua programação, já que, “mediante a dramatização da obra literária de vários escritores, tem vindo desde 1995 até ao presente a dar a conhecer o teatro português do século XVI.”

A apresentação desta trilogia dramática começa com a Comédia de Filodemo, às 19h, seguida de tertúlia com Isabel Almeida (CEC/ULisboa) e Silvina Pereira (CEC/ULisboa). No dia 27, quarta-feira, será a vez da Comédia ou Auto dos Enfatriões (19h), contando a tertúlia do dia (20h) com Vanda Anastácio (CEC/ULisboa) e Silvina Pereira. A terceira decorrerá na sexta-feira, dia 29, com a leitura encenada da Comédia D’El-Rei Seleuco (19h), seguida de tertúlia (20h) com José Augusto Cardoso Bernardes (CLP/UCoimbra) e, tal como nas anteriores, Silvina Pereira. Por fim, no domingo, dia 1 de Dezembro, a habitual Festa dos Clássicos incluirá as leituras encenadas das três comédias, às 17h (Filodemo), às 18h (Enfatriões) e às 19h (Seleuco), seguidas de “tertúlia e iguarias com os actores e espectadores”.

Foto Actores do Maizum numa das suas leituras encenadas MARIANA LUPI

A interpretação destas leituras encenadas estará a cargo de Eduardo Frazão, Gabriel de Castilho, Guilherme de Bastos Lima, Isabel Fernandes, Júlio Martín, Luzia Paramés, Manuel Vieira, Margarida Rosa Rodrigues, Marta Kaufmann, Paulo Lages, Pedro Saavedra, Sara Machado, Silvina Pereira, Sofia Carô, Tiago de Almeida, Vasco Nobre e Vera Freire.

Já em 2025, em Fevereiro, este programa será completado com um debate na Biblioteca Nacional (no dia 19, às 17h) sobre Camões e o Teatro, intitulado Camões: Entre a História e a Lenda. Participam José Camões e Silvina Pereira, com moderação de Vanda Anastácio.