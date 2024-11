A soprano portuguesa irá dirigir a próxima edição do festival, que decorrerá em Setembro de 2025, e promete um programa pensado para Óbidos e a sua comunidade, mas “sempre com um olhar internacional”.

A soprano portuguesa Carla Caramujo é a nova directora artística do Festival de Ópera de Óbidos (FOO), cuja próxima edição se realizará em Setembro de 2025, numa parceria entre o município e a ABA –​ Banda de Alcobaça Associação de Artes.

Convidada pela ABA a assumir o que considera ser "um grande desafio", a soprano anunciou esta segunda-feira que trabalhará "no sentido de construir um festival com linhas programáticas de grande qualidade, pensadas muito especificamente para os espaços de Óbidos e sua comunidade, mas sempre com um olhar internacional, com o objectivo maior de colocar o Festival de Ópera de Óbidos lado a lado com os seus congéneres europeus".

Citada numa nota da ABA, Carla Caramujo afirmou tratar-se de uma oportunidade com "um significado especial", já que pela primeira vez irá compatibilizar uma outra actividade com a sua carreira de intérprete.

Diplomada pela Guildhall School of Music & Drama e pelo Royal Conservatoire of Scotland, a cantora já venceu vários prémios, entre os quais o Concurso Nacional de Canto Luísa Todi (Portugal), o Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge (Alemanha) e o Dewar Award (Reino Unido).

Tem trabalhado com alguns dos mais consagrados maestros e encenadores do mundo da ópera, apresentando-se regularmente em salas da Europa, da América do Sul e da África do Sul.

Aceitou agora "este desafio com entusiasmo, mas também enorme sentido de responsabilidade e espírito de missão", disse, sublinhando como factor importante para ter aceitado o convite "o estímulo de integrar uma equipa de grandes profissionais e valores irrepreensíveis."

Sobre o FOO, que decorre anualmente em Setembro, enquadrado na vila histórica de Óbidos, no distrito de Leiria, Carla Caramujo acredita que este tem "todo o potencial para se tornar num festival de intercâmbio criativo entre artistas nacionais e internacionais, e um motor de estímulo e desenvolvimento da lírica nacional em todas as suas vertentes artísticas e profissionais."

Citado na mesma nota de imprensa, o vice-presidente da ABA e coordenador do FOO, José Rafael Rodrigues, afirma que com a nova directora artística "abre-se um renovado e auspicioso ciclo para o festival", no qual se pretende "consolidar uma posição de referência a nível nacional, sem descurar a afirmação no panorama internacional".

Para o presidente do município de Óbidos, Filipe Daniel, a escolha de Carla Caramujo reflecte "um reforço na aposta estratégica" que a autarquia tem vindo a fazer no evento nos últimos anos" e vem "reforçar a capacidade organizativa" de um festival"que o município se congratula de ter reactivado "em boa hora".

Lançado em 2004 pela autarquia de Óbidos, o festival foi interrompido durante alguns anos, tendo sid0 retomado nas duas últimas edições numa organização da ABA – ​Banda de Alcobaça Associação de Artes, em parceria estratégica com o município e com o apoio da Direcção-Geral das Artes.

Na edição de 2025, o FOO irá assinalar várias efemérides, entre as quais os 150 anos do nascimento de Maurice Ravel (1875-1937), os 150 anos da morte de Georges Bizet (1838-1875) e os 500 anos da morte de Vasco da Gama (1469-1524).