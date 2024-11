O “maior olho do mundo no céu”: telescópio europeu promete revolucionar a astronomia

Será uma “máquina do tempo” que permitirá olhar para o passado, mas também para o futuro. Falamos do Extremely Large Telescope (ELT, na sigla em inglês), ou Telescópio Extremamente Grande, o próximo grande telescópio terrestre – tal como o nome indica – do Observatório Europeu do Sul (ESO), organização europeia com 16 Estados-membros, incluindo Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt