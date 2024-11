Podcast Azul: COP29. Depois do drama, o que resultou da conferência do clima?

Neste episódio do podcast Azul, a jornalista Clara Barata explica as grandes tensões desta COP29, os protagonistas e o que este resultado significa para a acção climática na próxima década.

Acompanhe a COP29 no Azul

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29), que decorreu em Bacu, no Azerbaijão, terminou com um sabor amargo após a aprovação de um novo objectivo de financiamento climático de 300 mil milhões de dólares por ano (a atingir até 2035) que os países em desenvolvimento consideraram “insultuosamente baixo”.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos a jornalista Clara Barata, enviada do PÚBLICO a Bacu, sobre as grandes tensões desta COP29, os protagonistas e o que este resultado significa para a acção climática na próxima década.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

