Depressão Bert dá tréguas durante a semana, mas Dezembro vai entrar mais chuvoso

Entre domingo e segunda-feira, a depressão Bert trouxe chuva e vento forte para o Norte e Centro de Portugal continental. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre a meia-noite de domingo e as 7h desta segunda-feira 750 ocorrências relacionadas com vento forte e chuva, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afectada.

"O período mais crítico ocorreu durante a noite de ontem, como era previsto, apesar de que estendeu-se um pouco mais a instabilidade uma vez que três ou quatro células de um aumento vertical afectaram também a região de Leiria e que Coimbra", comentou Mário Marques, climatologista, à TVI.

Segundo o boletim de previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se uma melhoria do tempo até sexta-feira, sem precipitação para o território continental. A temperatura média semanal estará acima dos valores até ao final da semana, indicando um recuo da depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda).

Pode esperar dias com pouca nebulosidade e sol no continente, ao contrário dos Açores, onde se espera uma semana de aguaceiros. Na Madeira, prevêem-se aguaceiros até terça-feira e um resto de semana com dias de alguma nebulosidade e alguns períodos de sol.

O início do mês de Dezembro é marcado pelo regresso da chuva em praticamente todo o território nacional. O climatologista afirmou à TVI que a segunda semana poderá ser marcada pelo anticiclone dos Açores. "Poderá eventualmente oscilar para Norte e poderemos ter algum frio de norte e nordeste", explicou. Já na terceira semana, espera-se que o anticiclone se mova para o interior da Europa, o que significa que poderemos ter dias mais secos e soalheiros, mas "com acentuado arrefecimento de Outono e geadas".

Ainda é cedo para fazer previsões para a semana marcada pela época natalícia.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos. Veja aqui mais.