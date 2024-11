Azul recebe bolsa para investigar soluções climáticas

A jornalista Aline Flor irá participar no programa, com trabalhos com foco em problemas estruturais, procurando as razões para o sucesso (ou falhanço) de respostas concretas aos desafios climáticos.

O PÚBLICO foi um dos 12 órgãos de comunicação europeus seleccionados para a primeira edição da European Media Leaders Climate Solutions Journalism Fellowship. A bolsa, promovida pela Solutions Journalism Network (SJN) e o Centro Europeu de Jornalismo (EJC), procura equipar lideranças editoriais com ferramentas, conhecimentos e apoio para desenvolverem jornalismo de soluções climáticas nas suas organizações, tornando mais diversas as abordagens às questões climáticas na Europa.

A jornalista Aline Flor, do Azul — a secção do PÚBLICO dedicada à crise climática, biodiversidade e sustentabilidade —, irá participar no programa ao longo dos próximos dez meses, contando com uma bolsa de até 10 mil euros para reportagem e outras iniciativas.

A proposta do jornal, que será trabalhada ao longo do programa de mentoria, consiste numa série do podcast Azul dedicada às soluções para a crise climática e aos desafios da descarbonização.

O jornalismo de soluções traz uma abordagem com foco nos problemas estruturais das populações, procurando as razões para o sucesso — ou falhanços — das respostas concretas a estes desafios por parte das comunidades.

O PÚBLICO é o único órgão de comunicação português seleccionado para o programa, que inclui repórteres e editores da Alemanha, Áustria, República Checa, Croácia, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Sérvia.

Os bolseiros desta European Media Leaders Climate Solutions Journalism Fellowship aprenderão a destacar respostas accionáveis ante os desafios climáticos, identificando os problemas estruturais e investigando as soluções postas em prática por comunidades, empresas e autarquias, de forma a identificar caminhos possíveis — e eficazes — para a transição.