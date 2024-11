Ikea pede devolução de powerbanks por risco de incêndio

A Ikea pediu a todos os clientes que parem de utilizar e que devolvam dois modelos de powerbank da marca Varmfront, o E2038 e o E2037.

Na nota em que faz o pedido de devolução, a empresa começa por deixar claro que todos os produtos são testados e estão de acordo com a legislação em vigor, mas que foram recebidos relatos de que estes dois modelos mostram risco de sobreaquecimento e de potencial foco de incêndio. Para segurança dos consumidores, a Ikea decidiu pedir a devolução de todos os exemplares destes dois modelos.

Não será necessário aos clientes apresentarem o talão de compra, com a empresa sueca a comprometer-se com o reembolso total do valor pago pelo produto.

Foto Ikea pede devolução destas powerbanks DR

“A Ikea pede a todos os clientes que devolvam o artigo em causa numa loja IKEA, onde serão reembolsados na totalidade. Não é necessária a apresentação do talão de compra. A Ikea lamenta o incómodo causado e agradece a compreensão de todos os clientes”, pode ler-se na comunicação feita pela empresa.

Dados dos produtos:

Carregador azul-escuro VARMFRONT 10 400 mAh, modelo E2038, data de produção (ano/semana): 2313, 2316, 2318 ou 2319

Carregador azul VARMFRONT 5 200 mAh, modelo E2037, data de produção (ano/semana) 2318, 2319 ou 2322