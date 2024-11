A democracia à beira do abismo: golpe, terror e Justiça

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O Brasil vive um momento de estarrecimento. As recentes revelações de uma trama macabra envolvendo a cúpula militar e o ex-presidente Jair Bolsonaro abalam os alicerces da democracia. Planos de assassinato que incluíam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do Judiciário mostram o quão próximo estivemos de uma ruptura democrática. Não se trata apenas de uma conspiração: é um ataque direto ao Estado de Direito.

O Palácio do Planalto, símbolo maior da governança democrática, foi palco dessas articulações nefastas, expondo o quanto o poder foi usado para interesses autoritários. Essas ações, que remetem aos períodos mais sombrios da nossa história, revelam que a democracia brasileira, embora resiliente, ainda é constantemente desafiada por forças que preferem o caos ao diálogo.

E como se isso não bastasse, o país foi abalado por um atentado em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Um homem-bomba, simpatizante radical, explodiu a si mesmo em uma tentativa de atacar a Corte. Classificar esse ato como "isolado" seria um erro. Ele é parte de um cenário maior, alimentado por uma febre bolsonarista que promoveu discursos de ódio, desinformação e intolerância ao longo dos últimos anos.

Diante disso, nossas instituições enfrentam um teste decisivo. A Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal têm em suas mãos a missão de mostrar que a Justiça é imparcial, firme e transparente. Não é apenas uma questão de punir os responsáveis, mas de restaurar a confiança da sociedade de que a democracia é inegociável.

Este momento sombrio faz ecoar memórias de outro período sinistro da nossa história. É impossível não lembrar da ditadura militar, retratada com maestria no filme de Walter Salles sobre a vida de Eunice Paiva, em cartaz nos cinemas. A obra, ao revisitar as lutas contra a repressão, nos recorda o preço da liberdade e a importância de resistirmos a qualquer tentativa de retrocesso. Assim como Eunice enfrentou o autoritarismo com coragem, cabe a nós, hoje, defendermos a democracia com firmeza.

O momento exige coragem e reflexão. Que país queremos deixar para as futuras gerações? Continuaremos a ser reféns do autoritarismo disfarçado, da polarização extrema e da violência política? Ou aproveitaremos para reafirmar que a democracia é a única estrada possível?

Este é um chamado à vigilância cidadã. Não podemos permitir que o Brasil se perca no abismo de uma nova era de intolerância e autoritarismo. É hora de escolhermos, mais uma vez, o lado da justiça, da liberdade e da democracia.