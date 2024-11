Empresa traz para Portugal parcelamento em 12 vezes no cartão e transferência via PIX

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O que acha de comprar o objeto dos sonhos em Portugal ou uma passagem aérea e parcelar o valor em até 12 vezes no cartão de crédito ou quitar a fatura inteira por meio do PIX, na sua conta bancária no Brasil? Em breve essas opções serão colocadas à disposição dos brasileiros que estejam em território luso, seja como turistas, seja morando, trabalhando ou estudando. É o que promete a empresa Brazil Pays, facilitadora de pagamentos que atua nos Estados Unidos e está em processo de instalação em Portugal.

Segundo a presidente da Brazil Pays, a brasileira Marina Alves, a empresa está há 35 anos no mercado financeiro do Brasil, a maior parte desse tempo, operando com cartões de crédito. Ela conta que está em Portugal coordenando pessoalmente a instalação da companhia, na Avenida da Liberdade, centro financeiro de Lisboa. Mas, desde já, avisa que os brasileiros que quiserem recorrer aos serviços da Brazil Pays terão de possuir conta bancária no Brasil, com seu respectivo histórico de crédito, pois todas as transações serão liquidadas no país, ainda que realizadas em Portugal.

A empresária ressalta que a ideia é acompanhar os hábitos dos brasileiros, que costumam fazer compras, especialmente de valores mais altos, de forma parcelada no cartão de crédito — isso não é comum em Portugal. Ela acrescenta que os brasileiros, quando chegam em terras lusas, se veem diante de “um problema”, pois se assustam “ao fazerem compras de vinhos ou de uma bolsa, por exemplo, totalizando 3 mil euros (R$ 19 mil) e ter de pagar tudo de uma vez”.

Foto Marina Alves, presidente da Brazil Pays, diz que a facilitadora de pagamentos começará a operar em Portugal no início de 2025 Arquivo pessoal

Na avaliação dela, a solução para esse "tormento" pode ser a modalidade de pagamento que a Brazil Pays está trazendo para a Europa. Ela explica que a empresa se encarrega de quitar os débitos diretamente em euros com o estabelecimento comercial português, mas os clientes garantem as compras em reais pagando tudo ao longo de até 12 meses ou por meio do PIX, o sistema de transferência eletrônico implantado pelo Banco Central. “Vamos descomplicar a vida dos brasileiros em Portugal, como fizemos nos Estados Unidos”, avisa.

Modelo dos Estados Unidos

A executiva assegura que os modelos de pagamentos disponibilizados pela Brazil Pays serão um incentivo importante para o comércio português, pois “os brasileiros poderão comprar os produtos que quiserem — lógico, dentro de suas possibilidades, pois não se está incentivando o endividamento —, e pagar do jeito que os bolsos deles conseguem”.

Marina acrescenta, ainda, que há uma vantagem tributária nas operações. Se os brasileiros comprarem direto, em euros, em seus cartões de crédito internacionais, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será de 4,38%. Já nas transações realizadas por meio da facilitadora de pagamento, a alíquota cai para 1,1%, pois as operações são classificadas como transferências de moedas.

Nos Estados Unidos — e não será diferente em Portugal —, os estabelecimentos comerciais fornecem um link para que os consumidores brasileiros quitem os débitos diretamente no caixa. Com os cartões brasileiros, as lojas reconhecem as compras e, no dia seguinte, recebem o valor líquido, sempre com segurança. “A Brazil Pays atua na Flórida há mais de um ano, e a nossa expectativa é de começarmos as operações em Portugal no início de 2025”, diz a empresária.