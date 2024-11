Aeroporto de Cascais terá universidade e pista para pouso de aviões da Embraer

Cascais ampliará aeroporto, com nova torre de controle e cursos de engenharia aeroespacial. Pista terá mais 200 metros, para voos executivos. Haverá concurso internacional para operação do terminal.

O aeroporto de Cascais, conhecido como aeródromo de Tires, está passando por uma profunda reformulação, que inclui área de embarque e desembarque mais moderna, uma nova torre de controle e aerogare, implantação de uma universidade e ampliação da pista em 200 metros, o que permitirá a operação de aviões maiores, como o brasileiro Embraer 195 e o Global 7.500, da canadense Bombardier.

A pista passará dos atuais 1.700 para 1.900 metros, para receber os voos executivos que serão deslocados de Lisboa para Cascais. Os aviões Embraer, por exemplo, já podem operar dentro dos atuais parâmetros, mas com limitações. Após as reformas, estarão liberados, sem restrições, os pousos e as decolagens dos modelos brasileiros.

Ao mesmo tempo, será implantado, dentro do complexo, um campus universitário sob a responsabilidade da Universidade Nova de Lisboa, com cursos de engenharia aeroespacial e engenharia aeronáutica, o que foi aprovado na semana passada.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, explica que o campus universitário tem toda a sinergia com a nova estrutura do aeroporto, pois vai preparar talentos e competências para o setor aéreo, não somente o português.

Há, segundo ele, uma necessidade, a nível mundial, de profissionais para a aviação, incluindo a fabricante brasileira Embraer. “As construtoras de aeronaves reportam que necessitarão de até 2,5 milhões de profissionais nos próximos anos, como pilotos, mecânicos e engenheiros aeronáuticos e aeroespaciais”, diz.

Concurso para gestão

Carreiras informa que, até ele assumir o mandato, em 2011, o aeroporto municipal dava prejuízo de 300 mil euros (R$ 1,9 milhão) ao ano. "Atualmente, as contas estão equilibradas”, assegura.

Ele afirma que, com a universidade e os investimentos que estão sendo realizados, a situação do aeroporto vai mudar totalmente. “Seremos o primeiro aeroporto universitário do país, formando profissionais especializados para o mundo”, informa.

De acordo com o presidente da Câmara, será aberto um concurso público internacional até o início de 2025 para a gestão do aeroporto. O processo prevê a participação de brasileiros e europeus interessados no empreendimento, que incluirá instalações para operações de aeronaves de decolagem e aterrissagem verticais, os chamados Evtol.

O projeto de expansão do terminal de Cascais prevê, também, guarnição do Corpo de Bombeiros, reforço da segurança, treinamento e formação para controladores de voos. O município abriga, hoje, 15 mil brasileiros e cerca de 5 mil cidadãos do Brasil com dupla nacionalidade. Boa parte desses brasileiros é de empresários.