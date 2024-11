“Inabilidade na gestão” e na “comunicação política”: os problemas da Saúde e do MAI

Mesmo que seja difícil lidar com a pasta da Saúde, pode também haver “responsabilidades do ponto de vista da gestão” por parte da ministra e “incapacidade” de manter uma “comunicação política eficaz”.

As ministras da Saúde e da Administração Interna têm sofrido mais contestação do que outros governantes, inclusive com pedidos de demissão por parte da oposição. As razões são variadas, desde as "altas expectativas" que se criaram sobre a resolução dos problemas na Saúde à "inabilidade na gestão" das pastas por parte das ministras, e há ainda um factor que pode pesar, segundo os politólogos ouvidos pelo PÚBLICO: o facto de ambas as governantes não terem grande experiência política e governativa, o que dificulta a comunicação.