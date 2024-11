Aliança Contra a Pobreza

O mundo tem vindo a assistir a um crescente número de pobres, que os senhores do mesmo não se cansam de mencionar em reuniões com pompa e circunstância, que são notícia em órgãos de comunicação, onde se gastam milhares em deslocações e onde se discutem instrumentos de combate à pobreza, em que inevitavelmente é preciso dinheiro, mas sobretudo vontade política entre todos.

Não deixa de ser ambiciosa a proposta do Presidente do Brasil sobre a criação de uma Aliança Global Contra a Pobreza, a qual vai implicar uma união com todos os membros, com os mesmos objectivos, o que poderá ser difícil, se cada um defender a sua bandeira e gerar desacordo entre os membros dessa ambiciosa, mas necessária aliança.

É preciso antes de mais que os homens tenham consciência de que as guerras são uma das causas da pobreza e que a indústria belicista é alimentada pela insensatez dos homens, numa ânsia de poder absoluto daqueles que se julgam fortes, sobre os que supostamente são mais fracos, mas onde estas tão noticiadas cimeiras deveriam ter os três objectivos de acabar com os conflitos, construir a paz, como forma mais eficaz de combater a pobreza.

Américo Lourenço, Sines

O 25 de Novembro

Celebrar o 25 de Novembro, como finalmente fará, com todas as honrarias, no Parlamento, perdendo a vergonha — a direita extremada, as extremas-direitas fascistas e envernizadas, apoiadas por gente falsa, do PS, que se auto-intitula socialista, fazem finca-pé que aquela data contra-revolucionária é a "reposição do espírito do 25 de Abril". Até pelo espírito é uma verdadeira reacção de querer reescrever a História.

A História é escrita pelos vencedores — de facto! Esta operação novembrista é contra o 25 de Abril. O mentor do golpe militar, Ramalho Eanes, naquela noite negra, que rasgou o dia, com ninguém na rua... diz que esquecer o 25 de Novembro "não ajuda a democracia"(!). Qual? A que se traduz pelos ricos enriquecerem mais e os pobres vegetarem! Cada vez se torna mais insuportável esta gente acusar o 25 de Abril como causa da situação política actual. O regime implantado só tem o selo novembrista. Ponto!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Uma "amável" carta da E-Redes

​Durante muitos anos, creio que décadas, de tempos a tempos, a EDP avisava por carta para que, tal dia, o utilizador facultasse a leitura do contador de electricidade. Entretanto, mensalmente, pedia para que déssemos a leitura pelo 808 507 507, chamada grátis. Mas tudo isso já lá vai...

Hoje recebi uma "amável" carta que diz que "vamos realizar uma última tentativa de acesso ao contador" porque no dia 18-11-24, "pelas 14h26 (...), não foi possível o acesso". Então, agora avisa que nova "visita vai ser realizada no próximo dia 10-12, no período das 10h30 às 13 horas", lembrando que o acesso ao contador é obrigatório sempre que a E-Redes o solicite, para evitar a interrupção do fornecimento (...).

Mas a E-Redes só agora o solicita! Pensará a empresa que os clientes são obrigados a permanecer em casa à espera que a "equipa técnica" lhe bata à porta? E se o cliente estiver ausente de casa durante um mês (supúnhamos) e quando chegar a casa não tiver electricidade e os alimentos que tiverem ficado no frigorífico ou congelador estiverem deteriorados, a E-Redes indemniza? O que a "simpática" carta avisa é que "as despesas associadas ao corte e religação da energia eléctrica variam entre 25,64 e 128,24 euros, mais IVA (...). Vivam a E-Redes e os serviços privados!

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Quem gosta de touradas que pague

Estou plenamente de acordo com a opinião da senhora deputada e porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, expressa no PÚBLICO, com o facto de o Governo querer baixar o IVA na tauromaquia de 23% para 6%, no Orçamento do Estado para 2025, espectáculos em que os animais são brutalmente torturados. Quem gosta que pague. Qual a preocupação deste Governo em querer baixar o IVA em espectáculos desta natureza, numa época em que o povo está a passar por grandes dificuldades económicas, por diversos motivos, falta de emprego, salários baixos, etc., etc? E não tem a inteligência, coragem e ousadia de baixar o IVA nos produtos essenciais para a sobrevivência dos muitos que estão a passar fome. Tenham coragem e defendam mais o povo.

Mário da Silva Jesus, Odivelas