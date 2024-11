Paquistão: Pelo menos 350 detidos em marcha da oposição proibida pelas autoridades

Várias pessoas marcharam em direcção a Islamabade para exigir a libertação do líder da oposição, Imran Khan. As autoridades paquistanesas detiveram pelo menos 350 manifestantes.

Pelo menos 350 pessoas foram detidas, este domingo, no Paquistão por participarem de uma nova marcha nacional organizada para exigir a libertação do líder da oposição e ex-primeiro-ministro do país, Imran Khan.

A marcha dirige-se à capital, Islamabade, liderada pela mulher de Khan, Bushra Bibi, e pelo principal dirigente do Estado de Khybert Pakhtunkhwa e uma das principais figuras do partido do antigo primeiro-ministro, Ali Amin Gandapur.

O partido Paquistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Movimento Paquistanês pela Justiça), do primeiro-ministro deposto Khan, convocou a marcha nacional, apelidada de "última oportunidade", para exigir a libertação dos opositores presos, especialmente do líder da oposição.

O PTI exige também a devolução daquilo a que chama "o seu mandato roubado" nas eleições de 8 de Fevereiro, alegando restrições e vetos que o impediram de formar um governo, apesar da vitória nas urnas.

O Tribunal Superior de Islamabad proibiu o PTI de realizar a marcha, invocando medidas de segurança devido à visita do Presidente da Bielorrússia

O Tribunal Superior de Islamabad proibiu na quinta-feira o PTI de realizar a marcha, invocando medidas de segurança devido à visita do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, na segunda-feira.

O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, avisou no sábado que a polícia iria prender aqueles que violassem as ordens do tribunal.

Apesar dos avisos, caravanas de manifestantes partiram de diferentes partes do país em direcção a Islamabade, de acordo com o PTI, e este novo protesto está a tornar-se o maior desde que o actual primeiro-ministro, Shebhaz Sharif, assumiu o poder em Fevereiro.

As autoridades de Islamabade isolaram este domingo a capital paquistanesa com a mobilização de milhares de agentes de segurança e o bloqueio de estradas devido a marcha.

"Cerca de 29.000 agentes de segurança da polícia de Islamabade, da província de Punjab e de outras regiões, Rangers e Polícia de Fronteira foram destacados", disse o porta-voz da polícia, Taqi Jawad, à agência espanhola EFE.

As autoridades fecharam as principais artérias e estradas com contentores, numa tentativa de impedir a entrada dos manifestantes na capital federal.