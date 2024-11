Governo de Israel anuncia corte de anúncios no diário Haaretz

O Governo de Benjamin Netanyahu aprovou uma proposta do ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, para que qualquer organismo financiado pelo Governo comunique com o diário Haaretz ou publique publicidade no jornal diário liberal.

A aprovação neste domingo (o primeiro dia útil da semana) seguiu-se a uma série de declarações do Governo acusando o diário de apoiar inimigos de Israel quando há uma guerra em curso. No texto da aprovação da medida invocavam-se ainda “declarações recentes do publisher do jornal expressando apoio a terrorismo e a pedir sanções contra o Governo”.

Não era ainda claro o que implicava exactamente a decisão – se cortar a publicidade de organismos com financiamento público e a publicação de anúncios do Governo, e ainda as assinaturas feitas por organizações públicas, ou se incluía também um boicote de contactos com a redacção do jornal, segundo escreveu o jornalista do Haaretz Yossi Melman na rede social X (antigo Twitter).

In an unprecedented move to a western democracy (which is in decline in Israel) the Israeli government decided to boycott Haaretz due to its liberal stand. It's not clear from the wording whether it refers only to paid advertisement or also to content (press releases+interviews — Yossi Melman (@yossi_melman) November 24, 2024

A acção segue uma recente indicação com palavras do publisher do Haaretz, Amos Schocken (neto de Zalman Schocken, um dos fundadores dos armazéns Schocken na Alemanha e que imigrou para a Palestina do mandato britânico depois de o regime nazi lhe ter retirado a cidadania, comprando então o jornal Haaretz, que nunca saiu das mãos da família), numa conferência em Londres no dia 27 de Outubro.

Na conferência, Schocken defendeu uma solução de dois Estados, e disse que para esta concretizar a única maneira seria, na sua opinião, aplicar sanções contra Israel, contra os líderes que se opõem [à criação de um Estado palestiniano], e contra os colonos”.

O publisher do Haaretz também declarou que o Governo de Netanyahu “desvaloriza os custos para ambos os lados ao defender os colonatos enquanto luta contra os combatentes pela liberdade palestinianos, que Israel chama terroristas”.

A classificação dos combatentes como lutando pela liberdade foi polémica até no Haaretz, que se distanciou não só em artigos de opinião como num editorial: “Qualquer organização que defenda o assassínio de mulheres, crianças e idosos é uma organização terrorista, e os seus membros são terroristas. Não são certamente combatentes pela liberdade.”

Schocken disse mais tarde que tinha “reconsiderado” as suas palavras. “Muitos combatentes pela liberdade pelo mundo e ao longo da história, possivelmente até os que lutaram pela criação do Estado de Israel, cometeram actos terríveis de terrorismo, afectando pessoas inocentes para conseguir os seus objectivos”, e por isso “devia ter dito combatentes pela liberdade, que também recorrem a tácticas de terrorismo, que têm de ser combatidas”, já que “o uso de terror não é legítimo”.

O publisher declarou ainda que “no caso do Hamas, não são combatentes pela liberdade, porque a sua ideologia diz basicamente: ‘é tudo nosso, os outros têm de sair’”, e lembrou que “há combatentes pela liberdade que não usam terrorismo, como é o caso de Mahmoud Abbas” e recordou que “talvez por isso, Netanyahu evitou construir uma relação com ele”.

“O meu discurso em Londres concluiu assim: o sionismo ainda é uma ideia justificada para o povo judeu, mas as acções dos sucessivos governos de Israel distorceram o seu significado de um modo que o deixa irreconhecível. Israel tem de voltar ao caminho certo”, disse.

“Desde o início da guerra, o Haaretz tem tido uma posição prejudicial, comprometendo os objectivos da guerra e enfraquecendo tanto os nossos esforços militares como a resiliência social”, estipulava a proposta, citada pelo próprio Haaretz.

O Governo diz que as autoridades estão a analisar se algumas publicações do jornal violaram disposições do código penal a aplicar em tempos de guerra.

A proposta foi apresentada sem um parecer jurídico da procuradora-geral, Gali Baharav-Miara, que se deveria opor.

O advogado especializado em defesa de direitos humanos Michael Sfard disse ao Haaretz que a medida é ilegal. “O orçamento para a publicidade pertence ao público, [os governantes] não podem distribuí-los a seu bel-prazer”, declarou. “Esta é uma tentativa descarada para negar verbas ao Haaretz por razões ideológicas, e nem sequer estão a tentar esconder a ilegalidade.”

Ainda na sequência das palavras de Schocken, o ministro da Justiça, Yariv Levin, enviou uma carta à procuradora-geral pedindo “uma proposta de lei estipulando que acções de cidadãos israelitas para promover ou encorajar sanções contra Israel, os seus líderes, forças de segurança, e cidadãos, constituam uma ofensa criminal que possa ser castigada com até de anos de prisão”, escreveu.