Europa e Estados Unidos do outro lado do espelho

Nick Paumgarten é um nome conhecido dos leitores da New Yorker. Com humor, sentido de detalhe, uma curiosidade omnívora pelo mundo que o leva a escrever tanto acerca de desportos de montanha como do Fórum Económico de Davos, é autor de um texto vibrante sobre a cena nocturna de Berlim em 2014, com ênfase nos clubes de techno. Ele é um observador/narrador, o eu que se confronta com o outro e desse confronto tira ilações não apenas pessoais, mas civilizacionais. O artigo tem como título Berlin Nights e um personagem principal, o Berghain, clube fundado em 2004 numa central eléctrica abandonada em Berlim Leste, e referência mundial dez anos depois.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt