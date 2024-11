O movimento também tem impacto social — e passo a passo se vai ao longe

Leniete Santana completa 38 anos e é recebida com cantorias na Academia do Johnson. “Trouxeste bolo?”, perguntam-lhe. Não trouxe bolo e faz um esforço para conter as lágrimas com tamanha demonstração de afecto. Chegou pelo futsal, que já praticava no Brasil, não tinha documentos nem planos. Com todas as portas fechadas, foi o desporto que a salvou, reconhece. Nos treinos havia um homem que impunha respeito e a sua presença impressionava-a. “Um dia perguntei quem era e disseram-me que era o Johnson, mas eu não sabia quem ele era. Depois, soube a história.” Foi ficando. Era guarda-redes, agora está a tirar o curso de treinadora e faz voluntariado pela academia nos estabelecimentos prisionais de Tires e do Linhó. Através do futsal, acompanha os reclusos um ano antes da saída em liberdade para os apoiar na reinserção, algo que Johnson não teve.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt