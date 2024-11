Filipa Martins: “Temos toda uma vida para mostrar num minuto e meio”

“Não consigo chegar atrasada. Não consigo fazer as coisas de maneira a não dar o meu melhor”, diz Filipa Martins, que descreve o que a ginástica lhe deu para a vida como se de uma maldição se tratasse. Mas não: é uma bênção, garante. Aos 28 anos, acaba de se reformar depois de fazer história na ginástica artística em Paris 2024, como a primeira portuguesa a chegar à final do all-around com um salto preparado há uma década. “Já me perguntam se sinto saudades, e eu digo que não. Saí da ginástica bem. Foi uma decisão ponderada e tomada há muito tempo”, declara.

