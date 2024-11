Carolina Patrocínio: “Associam-me a um fundamentalismo que nunca foi verdade”

Ser atleta nunca foi hipótese, já que é “daquelas atletas medianas”. Ultrapassada a frustração, trabalha com a ferramenta de que dispõe, a comunicação, para apregoar os benefícios do movimento.

Ainda não se falava do termo influencer, quando Carolina Patrocínio começou a apregoar os benefícios do desporto. Por diversas vezes, foi diabolizada por isso, como se quisesse impor a vida activa a todos os que a seguem, ainda que garanta nunca ter sido assim. O que a apresentadora (e agora, sim, influencer) quer é ser “porta-voz em todas as frentes” para um reconhecimento do desporto como fundamental para o bem-estar e para a vida em sociedade. “Mas sei que até agora tem sido uma luta inglória”, desabafa ao PÚBLICO.