World Travel Awards: Madeira, Açores, Algarve, Lisboa e Porto entre os “melhores destinos do mundo”

A jogar em casa, Portugal fica com 19 distinções dos World Travel Awards, revelados em gala esta noite no Funchal. Prémios também para Braga, TAP. Passadiços do Paiva ou Dark Sky Alqueva.

Depois de na sexta-feira ter acolhido a gala dos World Golf Awards, de onde Portugal saiu com o prémio de “Melhor Destino de Golfe do Mundo”, o Funchal voltou este domingo a ser palco de uma gala com da mesma empresa promotora, desta feita a da ronda final dos 31º World Travel Awards, que distribui prémios pelos melhores candidatos do turismo mundial. Em Portugal, ficam várias distinções já recebidas noutros anos, distribuídas quase irmãmente​ por várias regiões, incluindo-se aqui “óscares” directos para os destinos Lisboa, Porto, Algarve, Madeira, Açores e para a, também repetente, Braga, que, curiosamente, pelo segundo ano consecutivo, volta a receber a chancela de destino emergente.

A surpresa em termos de vencedores portugueses é pouca: a maioria repete os prémios do ano passado - ou de outros anos. A novidade é o aumento de galardões. Talvez por ser país anfitrião, houve mais proveitos dos investimentos nas candidaturas: de 12 premiados no ano passado, passou-se para 19. Grande parte deles já o tinha sido também na gala exclusivamente europeia, realizada em Março, onde 31 candidatos portugueses foram bem sucedidos.

É assim que o Algarve poderá passar a ostentar novamente o selo World's Leading Beach Destination (tinha-o recebido em 2020 e 2021). É dizer, literalmente, líder mundial como destino de praia. Ou, para facilitar, melhor destino de praia do mundo - é que se tornou usual “traduzir” a denominação oficial de todos os prémios, “World’s Leading”, pelo “melhor x do mundo”.

E, assim sendo, Lisboa torna-se o melhor destino para escapadas urbanas (um apodo que tem sido recorrente) e a melhor cidade de património. Para o Porto, o prémio de melhor destino metropolitano à beira-mar (já o era a nível europeu).

A revalidarem distinções já antes obtidas, a Madeira foi declarada o melhor destino insular (pela 10.ª vez consecutiva), enquanto os Açores são o melhor destino para turismo de aventura.

Foto A cidade da Horta, na ilha açoriana do Faial, um dos pontos de partida ideais para turismo de aventura daniel rocha

Também repetentes, os Passadiços do Paiva, afectados em parte pelos incêndios de Setembro e que reabriram só metade do percurso no final desse mês, foram distinguidos como melhor atracção de turismo de aventura; o Dark Sky Alqueva como o melhor projecto de Turismo Responsável; e a Parques de Sintra - Monte da Lua como melhor na conservação.

A TAP conquista também prémios a que já está habituada: é a companhia líder nas ligações aéreas a África e à América do Sul.

Outra empresa portuguesa repetente é a Amazing Evolution, novamente declarada como líder na gestão de hotéis boutique.

As restantes distinções da noite são para a hotelaria de luxo portuguesa. Uma vez mais o Olissipo Lapa Palace (Lisboa) foi declarado o melhor hotel clássico; o Dunas Douradas Beach Club (Almancil) o melhor resort de golf e villas; o Bairro Alto Hotel, o melhor hotel histórico de referência.

Foto Savoy foi anfitrião da gala e pelo menos três prémios não saídam da casa: um deles para o Reserve, no topo do hotel do Funchal Nuno Andrade

A colheita portuguesa de prémios completa-se com mais hotelaria, curiosamente toda Savoy, cujo Palace foi anfitrião da gala deste domingo no Funchal: este marco hoteleiro da ilha foi, precisamente, declarado o melhor hotel de luxo; o The Reserve ("ultraluxo" no topo do Savoy) é o melhor boutique hotel de luxo; o Saccharum (também Savoy, também Madeira, na Calheta) passa a ter o selo de melhor retiro.

Entre outros vencedores mundiais, contam-se Maldivas (melhor destino do mundo, também melhor destino ecológico), Peru (destino gastronómico), Manila (Filipinas, melhor destino urbano), Qatar Airways (melhor companhia aérea), AirAsia (melhor low cost), Dubai International Airport (melhor aeroporto), Norwegian (melhor companhia de cruzeiros), Jumeirah Al Naseem (melhor hotel, Dubai), Holliday Inn (melhor rede de hotéis económicos), Europcar (rent-a-car) ou Booking.com (melhor agencia de viagens online).

A lista completa dos premiados pelo mundo em 306 categorias está disponível aqui.

Foto Maldivas (na imagem o resort Cinnamon Velifushi), uma vez mais o destino do ano nos WTA dr