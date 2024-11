Dacia Duster Eco-G Extreme: No poupar é que está o ganho

Um Dacia entre os finalistas do europeu Car Of The Year (COTY)? O que poderia parecer mentira há uns anos, quando a marca romena, subsidiária da Renault desde 1999 e presente no mercado nacional desde 2009, se apresentava sobretudo como um emblema de baixo custo, acaba de acontecer. Por os jurados do COTY terem revisto os seus parâmetros de avaliação? Nem por isso. O que acontece é que o novo Duster é um automóvel capaz de surpreender pela positiva, mesmo os mais cépticos em relação à Dacia, com uma boa dose de conforto, detalhes elegantes, que enchem o olho tanto por fora como por dentro, além de reais capacidades para se desenvencilhar no offroad, o que lhe vale um séquito de fãs. E, não menos importante, consegue fazê-lo mantendo o preço baixo: é proposto desde 19.350€, com mecânica Bi-Fuel 4x2, na versão de equipamento Essential — no nosso caso, conduzimos a versão Extreme, a partir de 22.750€.

