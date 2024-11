Apesar das restrições, peso do alojamento local sobre a habitação é cada vez maior

Nos últimos cinco anos, a proporção de alojamento local sobre o parque habitacional aumentou em todas as regiões do país, apesar do reforço de regulação e da imposição de restrições a esta actividade.

O comprovado contributo do alojamento local (AL) para a subida dos preços da habitação tem levado a várias tentativas frustradas de equilibrar estes dois sectores. Da imposição de limites à abertura de novas unidades até à atribuição de mais poderes aos condomínios para travar a exploração desta actividade, passando pelo agravamento da carga fiscal, são várias as medidas que têm sido lançadas neste âmbito, sobretudo pelos últimos governos socialistas, mas, também, pelos executivos municipais de várias cidades. Certo é que, até agora, e apesar do evidente abrandamento do crescimento deste sector, ainda não houve qualquer medida ou restrição capaz de fazer diminuir o universo total de AL em Portugal, que, este ano, volta a aumentar.