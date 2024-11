Max Verstappen sagra-se tetracampeão na Fórmula 1 em Las Vegas

Nem foi preciso uma vitória no Grande Prémio de Las Vegas para que Max Verstappen confirmasse o título de campeão mundial da Fórmula 1. O piloto neerlandês ficou em quinto lugar, mas o facto de Lando Norris ter ficado em sexto tornou matematicamente impossível a vitória do homem da McLaren. Depois de triunfar em 2021, 2022 e 2023, Verstappen junta agora um quarto título consecutivo ao palmarés.

Na presente temporada, Max Verstappen venceu oito das 22 corridas já realizadas. Um desempenho que fica aquém da forma esmagadora que demonstrou nas épocas passadas, mas que, ainda assim, foi mais do que suficiente para assumir um domínio claro.

O piloto de 27 anos junta-se assim à realeza da Fórmula 1. Com quatro campeonatos consecutivos, iguala Fangio (1954-1957), o antigo piloto da Red Bull Sebastian Vettel (2010-2013) e Lewis Hamilton (2017-2020).

Com a natureza competitiva que destaca Max Verstappen, é certo que o piloto de 27 anos está já de olhos postos no próximo título. Caso o vença também, atinge o patamar de Michael Schumacher, único piloto a conseguir vencer o título de campeão por cinco vezes sem interrupção. O homem da Ferrari "limpou" o resto do paddock, com desempenhos avassaladores entre 2000 e 2004.

Olhando para o percurso de Max Verstappen na Fórmula 1 nos últimos quatro anos, é seguro afirmar que o título mais difícil foi mesmo o primeiro. Em 2021, o piloto neerlandês teve de ter uma frieza total para conseguir uma ultrapassagem in extremis na última volta do derradeiro Grande Prémio da temporada.

Numa corrida épica em que o Sergio Pérez, colega de equipa de Verstappen da Red Bull, conseguiu "atrasar" Hamilton quase 20 segundos para permitir a aproximação do neerlandês, um safety car nas últimas voltas voltou a juntar o pelotão. Com pneus frescos, Max consumou a ultrapassagem, conquistou o primeiro título e tirou a possibilidade do oitavo ao homem da Mercedes.

Pensava-se que a equipa germânica voltaria em força para ripostar contra a Red Bull, mas a formação austríaca tinha conseguido desenvolver um carro a "anos-luz" do restante pelotão. Juntando-se isto a um dos pilotos mais talentosos de sempre, obtém-se domínio – receita semelhante à obtida na era de Vettel. Em 2022 venceu com quase 150 pontos de avanço sobre o segundo classificado, em 2022 somou um total de 575 pontos e mais do que duplicou os resultados do segundo piloto do ano, o colega de equipa Sergio Pérez.