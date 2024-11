FC Porto recebido com tochas e contestação no Dragão

Houve contestação, insultos e lançamento de petardos por parte das dezenas de adeptos portistas que esperaram pelo autocarro que transportava a equipa de futebol do FC Porto ao Estádio do Dragão, depois da derrota deste domingo, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense, que ditou a eliminação dos "azuis e brancos" da Taça de Portugal.

Já antes, no estádio, os jogadores portistas e o treinador, Vítor Bruno, foram brindados com os protestos de alguns adeptos que se encontravam nas bancadas, quando, após o fim do encontro, se deslocaram até junto da zona onde se encontravam a maioria dos apoiantes do FC Porto.

Tocha, petardos e gritos: adeptos do FC Porto protestam na chegada do autocarro https://t.co/h5MabzBOzm — SIC Notícias (@SICNoticias) November 24, 2024

Também o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que assistiu à partida do camarote presidencial, foi contestado com algumas tarjas que o visavam e à sua actuação enquanto líder dos "dragões", em concreto a decisão de expulsar Fernando Madureira, ex-líder da claque Super Dragões e actualmente detido no âmbito, entre outros casos judiciais que enfrenta da Operação Pretoriano, de sócio portista.

Villas-Boas enfrenta contestatários

Depois da chegada do autocarro ao Estádio do Dragão, André Villas-Boas e Jorge Costa (responsável pelo futebol), acompanhados de seguranças, aproximaram-se dos adeptos contestatários que, por sua vez, gritavam por Pinto da Costa, ex-presidente do clube.

Recebidos com vaias e sob intensa chuva, Villas-Boas dirigiu-se a alguns adeptos, enquanto ouvia gritos de "traidor" e muitos outros insultos. Passado alguns momentos, o actual presidente do FC Porto conseguiu falar com alguns dos adeptos que estavam mais próximos de si, acalmando um pouco o ambiente.

O FC Porto foi, neste domingo, derrotado pelo Moreirense por 2-1, em Moreira de Cónegos e, com este resultado, eliminado da Taça de Portugal.