Moreirense elimina FC Porto da Taça de Portugal

Foi da pior maneira possível que o FC Porto regressou à competição, depois da goleada sofrida com o Benfica por 4-1, no campeonato. Neste domingo, em casa do Moreirense, os portistas perderam por 2-1 e foram afastados da Taça de Portugal na quarta eliminatória da prova, fazendo a contestação ao treinador (e presidente) crescer mais uns decibéis.

O desfecho do encontro de Moreira de Cónegos promete ser tão marcante quanto foi a derrota no Estádio da Luz, há 15 dias. Isto porque o FC Porto não caía na Taça de Portugal há 19 eliminatórias. Mais, o desaire com o Moreirense significa a terceira derrota consecutiva dos "azuis e brancos" depois das sofridas com a Lazio e os "encarnados". E é preciso recuar 16 anos para encontrar uma série igual nos "dragões".

O jogo começou com um FC Porto dominador, mas nem por isso perigoso junta da baliza do Moreirense. Um remate à entrada da área de Namaso foi o único lance a causar frisson junto da baliza dos minhotos. Até que um cruzamento sublime de João Mário foi finalizado ao segundo poste por Pepê.

Estava feito o mais difícil para os portistas, só que o Moreirense não se desorganizou, nem se desesperou. Continuou a tentar sair em contra-ataque e chegou mesmo ao empate, seis minutos depois, num belo cabeceamento de Luís Asué, sem ser incomodado entre os centrais do FC Porto.

Na segunda parte o jogo não mudou muito de cara. Sem conseguir sufocar o adversário e permitindo sempre respostas perigosas ao Moreirense, não restou outra alternativa a Vítor Bruno que não fosse fazer entrar na equipa alguns dos jogadores que optou por "poupar" para tentar resolver a partida. Foram então a jogo o goleador Samu e também Galeno, mas sem grandes resultados práticos. E foi mesmo o Moreirense a marcar, numa grande penalidade convertida por Alan, a castigar uma mão na bola de Francisco Moura.