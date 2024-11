Segunda na TV: facas longas, os irmãos Menendez e o grande tsunami

CINEMA

Michael Collins

Cinemundo, 21h

Michael Collins foi o carismático herói da independência da Irlanda que se destacou, nos anos 1910 e 1920, a combater pelo IRA contra os ingleses. Neil Jordan tenta filmar o homem e o mito. Com uma estrutura narrativa romanesca, o cineasta humaniza e dá espessura ao herói, interpretado por Liam Neeson.

O filme foi nomeado para dois Óscares, nas categorias de melhor fotografia (Chris Menges) e banda sonora original (Elliot Goldenthal). Neil Jordan ganhou o Leão de Ouro e Liam Neeson o prémio de melhor actor no Festival de Cinema de Veneza.

Chile, 1976

RTP2, 23h46

O ano é 1976. O Chile vive sob a ditadura do general Augusto Pinochet, que se prolongará até 1990. Enquanto o marido, os filhos e os netos vão chegando e partindo, Carmen (Aline Küppenheim) passa o Inverno na casa de praia da família, para supervisionar umas obras de remodelação. A sua vida, até aí tranquila, é virada do avesso quando acede ao pedido do padre da vila (Hugo Medina) para acolher um jovem rebelde (Nicolás Sepúlveda) que está ferido e é procurado pelas autoridades.

Estreia em realização da argentina Manuela Martelli, que escreve o argumento com Alejandra Moffat, este filme de 2022 teve a sua estreia na secção Directors’ Fortnight de Cannes.

DOCUMENTÁRIOS

Os Irmãos Menendez

AMC Crime, 21h05

Depois da série da antologia Monstros, de Ryan Murphy e Ian Brennan, que se tornou a mais vista da Netflix e à qual se seguiu um documentário na mesma plataforma, eis que se estreia mais uma acha para a fogueira de interesse (ou obsessão?) sobre o caso de Erik e Lyle Menendez, os irmãos que mataram os pais em 1989, foram condenados a prisão perpétua, já cumpriram 34 anos da pena e, agora, estão a dias de uma possível revisão da sentença.

Esta série documental “investiga de forma aprofundada os actores, o crime e o circo mediático” a partir da perspectiva de um deles, Erik. Desenvolve-se em cinco episódios – Homicídio em Beverly Hills, Uma família com um segredo obscuro, Desculpa de abuso?, Julgamentos e reveses e Veredicto final – emitidos de uma vez só.

Tsunami: Corrida Contra o Tempo

National Geographic, 22h10

A 26 de Dezembro, passarão 20 anos desde que um tsunami engoliu costas inteiras do Sudeste Asiático e também de África, atingindo 14 países banhados pelo Índico e levando consigo mais de 220 mil vidas. Este documentário combina imagens inéditas de arquivo com relatos de sobreviventes, socorristas e cientistas que tentaram alertar para a catástrofe.

Hoje vai para o ar o primeiro par de episódios: A onda, com foco na província de Aceh, no Norte da ilha de Sumatra, a mais próxima do epicentro do sismo; e Tailândia, sobre a devastação ali testemunhada por habitantes e turistas. Para a semana, é a vez de Última hora, sobre o momento em que o tsunami atingiu o Sri Lanka, e Resgate, acerca dos esforços de salvamento e da perplexidade do mundo ao começar a perceber a real magnitude da devastação. Tsunami: Corrida Contra o Tempo fica também disponível a partir de hoje em streaming, na Disney+.

A Noite das Facas Longas: A Ascensão de Hitler

História, 22h15

Também em estreia, um documentário que reconstitui a purga operada por Hitler, a 30 de Junho de 1934, para se livrar de quem pudesse constituir um obstáculo à sua ascensão, fossem opositores declarados, nazis não alinhados com os seus ideais ou potenciais golpistas futuros. Nem amigos escaparam à rota de violência e execuções em série que ficaria conhecida como a Noite das Facas Longas.

TALK SHOW

Traz Pra Frente Especial - 20 Anos RTP Memória

RTP1, 22h55

Júlio Isidro, Fátima Campos Ferreira, Álvaro Costa, Fernando Alvim, Hugo van der Ding e Inês Lopes Gonçalves juntos numa emissão especial motivada pelo 20.º aniversário da RTP Memória. Foi gravada ao vivo no Teatro Aveirense, em Outubro passado, com acompanhamento musical de Gustavo Liberdade.

INFANTIL

Blaze e as Monster Machines

Nick Jr., 15h40

O monster truck Blaze e o seu amigo (e condutor) humano AJ enveredam com os seus amigos pela oitava temporada de desafios a ultrapassar no cenário animado de Axle City.