Mau tempo vai piorar. Chuva forte e trovoada em todo o país provoca 300 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 00h e as 16h de domingo 303 ocorrências relacionadas com o vento forte, sem vítimas, sendo a região de Coimbra a mais afectada.

Em declarações à agência Lusa, José Costa, oficial de operações da ANEPC, referiu que a maior parte das ocorrências verificadas foram quedas de árvores (158) e quedas de estruturas (126). "Nestas ocorrências foram empenhados 1023 operacionais e 417 meios terrestres", adiantou.

De acordo com o responsável da ANEPC, a região de Coimbra foi a mais afectada do país, a que registou, então, mais ocorrências na sequência dos ventos fortes (103), seguindo-se Área Metropolitana do Porto (48), Beiras e Serra da Estrela (28) e Leiria (27). Na Área Metropolitana de Lisboa foram registadas 12 ocorrências, até às 16h.

José Costa ressalvou ainda que não foram registados, até ao momento, feridos.

Seis distritos continuam sob aviso laranja: Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Nestes distritos, as condições podem agravar-se a partir das 18h deste domingo e, por isso, é aconselhável ficar em casa.

O Norte e o Centro de Portugal continental estão a ser atingidos entre este domingo e segunda-feira por uma superfície frontal fria, que trará vento, chuva e agitação marítima, segundo divulgou na quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A superfície frontal fria, que atravessa o território nacional entre o final de domingo e a manhã de segunda-feira, provocará o aumento da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir entre os 70 e os 80 quilómetros no litoral norte e centro e os 90 e 100 quilómetros nas terras altas.

Entre a tarde de domingo e a manhã de segunda-feira está prevista também precipitação forte, em especial no Minho e nas regiões montanhosas.

Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria está associada à depressão Bert (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda).