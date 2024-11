Dois terços das vagas para contratar jovens médicos de família ficaram por ocupar

Depois de o último concurso ter ficado fechado este mês, foram contratados para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 279 jovens médicos de família em todo o país, o correspondente a menos de um terço do total de vagas abertas (904) nos cuidados de saúde primários pelo novo Governo. É um resultado que já se antevia negativo por causa do atraso no lançamento do primeiro concurso deste ano para o recrutamento dos recém-especialistas e que poderá até piorar nos próximos meses se, como tem acontecido noutros anos, alguns destes jovens médicos decidirem desvincular-se e deixar o SNS.

