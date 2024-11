“Fazer diferente”: ministra admite “outro tipo de incentivos” para fixar médicos no SNS

Medidas, que estão a ser trabalhadas com a Direcção Executiva do SNS e irão envolver a Ordem dos Médicos, serão para aplicar no concurso para o próximo ano.

A ministra da Saúde admite que será preciso criar “outro tipo de incentivos” para fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), matéria que vai ser trabalhada com a Ordem dos Médicos. No último concurso para a contratação de jovens especialistas, que o PÚBLICO noticiou este sábado, foram ocupadas 28% das cerca de 900 vagas abertas para médicos de família. A par deste processo, o ministério tinha aberto um procedimento que permitia às Unidades Locais de Saúde (ULS) e aos três IPO contratarem, até à abertura do concurso para recém-especialistas, uma quota de 250 médicos que não tivessem vínculo com o SNS, “que foi imediatamente esgotada”, disse Ana Paula Martins, referindo que houve 50 clínicos que não tiveram vaga.