Criança de três anos ferida com gravidade após ser mordida por um cão

Uma criança de três anos ficou ferida com gravidade esta sexta-feira, 22 de Novembro, após ter sido mordida por um cão, no Monte de São João, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para esta ocorrência foi dado às 20h06.

O menino foi transportado na ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

Foram mobilizados para o local seis operacionais dos bombeiros de Aljustrel e da GNR, apoiados por três veículos, incluindo a SIV.

Na quinta-feira, um menino de dois anos residente em Mancelos, Amarante, foi levado para a urgência do Hospital de S. João, no Porto, após ser mordido no olho por um cão na casa da avó.