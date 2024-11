“Brasileiros encontraram em Cascais o porto seguro para viver”, diz Carlos Carreiras

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Parte dos milhares de brasileiros que escolheram Portugal para viver encontrou em Cascais, distante cerca de 30 quilômetros de Lisboa, o porto seguro que precisavam diante da insegurança no Brasil. É o que diz o presidente da Câmara Municipal (equivalente à prefeitura), Carlos Carreiras, destacando que o primeiro impacto da chegada desses cidadãos na cidade se deu no setor da habitação.

Ele tem números na ponta da língua para dar o tamanho desse movimento: “Já são 15 mil os brasileiros em Cascais — 7,4% da população local —, fora os 5 mil com dupla nacionalidade, que vieram à procura de um local seguro, com um clima ameno e praias”.

Foto As praias de Cascais atraíram, sobretudo, os cariocas, que emigraram em peso para a cidade Vicente Nunes

O presidente da Câmara ressalta que o perfil dos brasileiros que vivem em Cascais é formado, sobretudo, por empresários, que mantêm negócios no Brasil, mas com uma importante rede de contatos em Portugal.

"Trata-se de uma rede empresarial forte e, portanto, alguns estão, agora, replicando em Portugal investimentos que já tinham no Brasil, inicialmente, nas áreas de hotelaria e de restaurantes, mas, também, nos setores de saúde, bem-estar e tecnologia”, revela.

Segundo Carreiras, os cariocas foram os primeiros que descobriram os predicados do município. Depois, vieram brasileiros de outras regiões do Brasil. "Temos um bom sistema de saúde, público e privado, e um bom sistema de ensino. Foram esses atributos que, numa primeira fase, atraíram muitos desses brasileiros”, descreve.

De Miami para Cascais

Carreiras faz questão de salientar que a tradição e a cultura sempre foram as principais identidades de Cascais. Ele sustenta que a cidade se habituou, ao longo dos séculos, “a receber gente de todo lado, registrando, hoje, 80% das nacionalidades do mundo" entre seus moradores. Mas assegura: "A comunidade brasileira é a maior de todas". Cascais tem, hoje, 214 mil habitantes.

O presidente da Câmara tem, “por norma”, não divulgar os nomes de investidores e seus empreendimentos na sua região administrativa, porque, conforme declara, “isso é uma relação de confiança que se estabelece entre o empresário e o município”. O que, segundo ele, pode-se dizer é que Cascais abriga empresas de grande importância para Portugal.

Foto A Marina de Cascais foi comprada pela empresa brasileira Marina 5 Gold Anchor, em outubro de 2023 Vicente Nunes

Ele destaca, no entanto, que a concessão da Marina de Cascais, que pertencia a um empresário do Oriente Médio, foi comprada por uma empresa brasileira, a Marina 5 Gold Anchor, em outubro de 2023. Com capacidade para 650 atracamentos, é a terceira maior do país e palco de eventos como o America's Cup, o Campeonato Mundial de Vela e o Troféu Sua Majestade, o Rei D. Juan Carlos I.

“Cascais é incomparável”, gaba-se Carreiras, para quem não existe local semelhante em Portugal. Ele acrescenta, ainda, que o estilo de vida no município é tão diferenciado, que até brasileiros que viviam em Miami, nos Estados Unidos, e norte-americanos, a maioria, judeus, têm cruzado o Atlântico com destino à paradisíaca cidade lusitana.