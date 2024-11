Pressão de Bolieiro e Albuquerque dá mais 75 milhões aos Açores e 50 milhões à Madeira

República não quis mexer na Lei das Finanças Regionais, deixando cair as verbas exigidas pelas regiões, mas tentou compensar com outras reivindicações e transferências extraordinárias.

A pressão política feita pelas regiões autónomas vai resultar num aumento das transferências a fazer do Estado central para os arquipélagos. Face ao que está inscrito na proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025, os Açores terão mais 75 milhões de euros para os Açores e a Madeira mais 50 milhões. As verbas, destinadas a reduzir a dívida, ficam aquém das reivindicações, mas permitem apaziguar os governos regionais, que se congratulam com a garantia de outras medidas – como a autorização para os Açores transformarem dívida comercial em financeira ou o apoio à construção do hospital da Madeira. O voto dos a favor do OE pelos deputados do PSD-Madeira está assegurado, falta desvendar a posição dos Açores.