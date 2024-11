Contra a descida do IVA das touradas: não com o nosso dinheiro!

O Governo já admitiu baixar o IVA na tauromaquia de 23% para 6% no Orçamento de Estado para 2025, equiparando os espetáculos que torturam os animais a uma ida ao cinema ou ao teatro, enquanto as refeições escolares continuam a pagar o IVA máximo e as compensações e subsídios dos bombeiros continuam a ser taxados em 10%. Estranho país este, que cobra a taxa máxima do IVA a quem salva animais, enquanto pode vir a cobrar o mínimo a quem os maltrata nas touradas.

