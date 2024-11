Os imigrantes no Fundão

Todas as organizações patronais são peremptórias ao afirmar que Portugal precisa de mão-de-obra, sobretudo para sectores de serviços onde os requisitos de qualificação, não são tão exigentes. Nenhum país da Europa precisa de imigrantes problemáticos, quer do ponto de vista político, religioso, etc., mas também devemos acautelar intenções de certas famílias que procuram sobretudo viver dos nossos recursos da Segurança Social, mas esses pertencem a quem trabalhou a vida inteira e agora vive das suas reformas.

Mesmo assim, o Estado social já alimenta muitos milhares de pessoas malcomportadas na sociedade que do meu ponto de vista não deveriam ser contemplados com o chamado "rendimento social de inserção" (RSI), refiro-me, sobretudo, a jovens que não procuram trabalho e dedicam a sua vida à delinquência. Nesta matéria deve o país aprender com a lição que nos deram em toda a região do Fundão. Seleccionaram imigrantes, deram-lhes formação, organizaram habitações, colocaram-nos a trabalhar e a aprender português – isso, sim, chama-se integração total e todos ficam a ganhar, sem polémicas.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

Obsolescência programada

Maria João Marques, Miguel Esteves Cardoso e João Miguel Tavares simbolizam o tridente que me impele a comprar o PÚBLICO. Nem sempre concordo, mas ter opinião não significa ter razão. Na quarta-feira, Maria João Marques abordou os importantes temas da obsolescência programada e das vantagens da economia circular. A generalidade dos electrodomésticos apresenta a morte programada. Passado pouco tempo da garantia, mostram ou sinais de fadiga ou avaria total. Países europeus com nível de vida superior ao português prezam a compra de objectos em segunda mão. Comprar em segunda mão é comprar mais barato. Com salários tão baixos, ver a Autoridade Tributária taxar as vendas superiores a 2000 euros de usados online é ridículo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A insensatez e a irresponsabilidade de Milei

Sob os auspícios da Conferência das Nações Unidas estão a realizar-se, na capital do Azerbaijão, negociações na COP29 para se debaterem estratégias que visem enfrentar as alterações climáticas. Espantosamente, o grupo de trabalho da Argentina retirou-se da COP29 por ordem de Javier Milei, o Presidente da Argentina que não acredita nas alterações climáticas, acusando a ONU de impor uma agenda ideológica e política. Como se vê, neste mundo conturbado, existem chefes de nações que não se coíbem de exibir posições levianas e irresponsáveis. Pobre planeta que, com líderes do jaez de Milei, não irá longe.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Azeite, alerta à AdC

Sou consumidor de azeite. E deste mercado tenho a percepção do consumidor, que é o preço, para além do que vou lendo. À quebra de produção na safra de 2023-24 correspondeu um aumento de 100% no preço. O litro que se comprava ao produtor transmontano (é a realidade que conheço) a 4-5 euros passou a comprar-se a 9-10 euros. Mas os produtores nacionais não conseguem influenciar significativamente o preço de mercado e, embora pareça ridículo, limitam-se a acompanhar os preços praticados na grande distribuição de retalho nacional. Este é um bem com uma procura pouco compressível e, a um aumento de 100% no preço, correspondeu uma contracção de apenas 30% no consumo. Por isso, o alerta à AdC. Como é que uma quebra de produção consegue originar um aumento de 100% no seu preço. E, mais importante, havendo já notícia de uma recuperação significativa da produção na safra de 2024-25, será que se vão manter estes preços? Temo bem que sim, por isso alerto a AdC, de quem ainda não ouvimos uma palavra sobre este inacreditável aumento de preços.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Vencimentos no desporto

João Miguel Tavares escreveu na terça-feira que é contra o projecto da Joana Mortágua/BE sobre a equidade de vencimentos nas selecções nacionais masculinas e femininas. Como exemplo e justificação da sua opinião, mostra resultados da selecção americana tetracampeã mundial contra equipas masculinas de jovens. Ora acontece que precisamente essa selecção feminina de futebol dos EUA já ganhou quatro títulos mundiais, cinco medalhas de ouro olímpicas, entre outros (muitos títulos), e ocupa habitualmente o primeiro lugar no ranking das selecções mundiais. Comparativamente, a selecção masculina dos EUA tem como melhor resultado um 3º. lugar no longínquo mundial de 1930! A pergunta que se impõe é: qual das duas merece ganhar mais?

Ângelo Cardoso, Pousos