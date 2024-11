A AIMA, os imigrantes, os abusos de poder

A grandeza ética de um Estado de Direito também se mede pelo respeito com que enfrenta a problemática actual da Imigração.

A Europa lá vai gerindo, aqui bem, ali muito mal, problemas sociais e políticos da imigração.

O eleito presidente dos USA é o exemplo mais acabado e criminoso de como se encara e tratam milhares de imigrantes que procuram outras terras para simplesmente viver melhor. Supõem.

Portugal gerou um novo instrumento para tratar de tais questões e problemas.

É a herdeira do malfadado SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), onde, se dizia, tudo acontecia do que não devia acontecer. Pelos vistos atrocidades até ao homicídio de imigrantes. E o mais desumano que não ocupa as páginas dos jornais e telejornais. Tudo no silêncio reservado do poder, onde os imigrantes não têm quem lhes dê a mão, nem o pé da defesa social.

Herdeira desses sujos e borratados pergaminhos, a novel instituição para a imigração não tem mais nada na sua profunda imaginação do que alimentar o seu poderzinho.

Para tal, o poder não tem regras de decência, de respeito pelos imigrantes. Sujeita-os a humilhações, maus-tratos, a situações regulares e contínuas de vexames públicos.

No seu ideal programático de atingir créditos estatísticos, a herdeira do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras arrendou, comprou ou simplesmente ocupou um edifício na Rua Calouste Gulbenkian, no Porto.

Para aí encaminha, todos os dias, até noite dentro, centenas de emigrantes das mais diversas nacionalidades.

Buscam uma coisa muito singela que o Estado de Direito lhes confere: autorização de residência.

A instituição legalmente incumbida de concretizar os direitos dos estrangeiros é a primeira a mostrar-lhes a carta da xenofobia.

Centenas de imigrantes, todos os dias, aguardam de pé, horas e horas e mais horas, que os recebam para o que vinham. Centenas na rua, nos passeios, sentados nas soleiras das portas. Carrinhos acolhendo e transportando bebés. Um espectáculo degradante, humanamente inaceitável.

Um tratamento indigno que o Estado, contra a Constituição, se permite infringir aos que mais precisam.

Trata-os como se de animais se tratasse.

A AIMA dorme descansada no Centro Empresarial Capitólio

Guarda para si os espaços interiores da agência.

Obriga os emigrantes à tortura de esperar na rua e passeios a sua vez.

Assim é que está bem.