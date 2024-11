Champions, Liga Europa e Liga Conferência estão de volta

Com os principais clubes portugueses a aproveitarem este fim-de-semana de Taça de Portugal para "aquecerem" os motores, depois da paragem para os jogos das selecções a contar para a Liga das Nações, o nível de exigência vai subir a meio da semana, com o regresso dos jogos das competições europeias.

Depois de, na estreia como treinador principal do Sporting, ter ultrapassado o Amarante sem grande dificuldade na prova rainha do futebol nacional, João Pereira vai ter o seu primeiro teste de fogo no comando dos "leões" na terça-feira, quando os sportinguistas receberem o Arsenal, actual quarto classificado da Premier League, em jogo da Liga dos Campeões.

Benfica frente ao Estrela da Amadora, Sp. Braga com o Leixões e Vitória perante a União de Leiria, já neste sábado, e FC Porto contra o Moreirense, no domingo são os opositores dos emblemas nacionais que competem na Europa na quarta eliminatória da Taça, cujo calendário completo e horários das transmissões televisivas encontra aqui.

A meio da semana todos eles entram em acção na UEFA. Os benfiquistas na quarta-feira, deslocando-se ao terreno do Mónaco, para a Liga dos Campeões. O FC Porto e o Sp. Braga, quinta-feira, na Liga Europa – os portistas em casa do Anderlecht e os bracarenses a receberem o Hoffenheim. Já o Vitória defronta o Astana, para a Liga Conferência, também na quinta-feira.

Nos principais campeonatos europeus, este fim-de-semana tem o aliciante do jogo de estreia de Ruben Amorim como treinador do Manchester United. Domingo, às 16h30, em casa do Ipswich Town, o técnico português começa a sua história nos "red devils" – já agora, na quinta-feira, o United defronta os noruegueses do Bodo/Glimt na Liga Europa.

Na Liga italiana, o jogo grande é no sábado com o Milan de Paulo Fonseca e Rafael Leão a receber a Juventus, um embate cheio de história e rivalidade numa Serie A ao rubro em que a diferença pontual entre o primeiro classificado e o sexto é de apenas dois pontos.

Por fim, no campeonato brasileiro, onde o Botafogo de Artur Jorge e o Palmeiras de Abel Ferreira lutam pelo título e estão separados por dois pontos, ambos os clubes jogam neste sábado (final de noite em Portugal), ficando depois a faltar somente quatro rondas para o fim da prova.

Futebol à parte, há ainda muito desporto para acompanhar. No ténis, o fim-de-semana vai dar a conhecer qual será o país vencedor de mais uma edição da Taça Davis, enquanto no futsal, a partir de terça-feira, Sporting e Sp. Braga começa a disputar, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, a ronda de elite da Liga dos Campeões, juntamente com os checos do Interobal Plzen e os belgas do Anderlecht.

No basquetebol, a selecção nacional defronta na segunda-feira a Eslovénia, em mais um jogo de qualificação para o EuroBasket 2025, ao passo que no andebol Benfica e FC Porto jogam na terça-feira a 6.ª jornada da Liga Europeia, com os benfiquistas já apurados para a fase seguinte e os portistas à procura do apuramento contra os islandeses do Valur. O Sporting, que nesta quinta-feira bateu o PSG, na Liga dos Campeões, compete na quinta-feira, recebendo os romenos do Dínamo Bucareste.

Por fim, nos desportos motorizados, o fim-de-semana vai trazer, de certeza, um novo campeão do mundo de ralis, com Thierry Neuville e Ott Tänak a decidirem entre si, no Japão, o título. Já a Fórmula 1, também pode ver Max Verstappen conquistar mais um título de campeão do mundo. Se quiser acompanhar terá que ser bem madrugador, já que a corrida será em Las Vegas, nos EUA, e começa às 6h de domingo.

