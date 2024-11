Trump nomeia Scott Bessent como secretário do Tesouro

O Presidente-eleito dos Estados Unidos nomeou o investidor e multimilionário Scott Bessent, conselheiro económico de Donald Trump e seu conhecido há décadas, para o cargo de secretário de Estado do Tesouro.

"O Scott é amplamente respeitado como um dos principais investidores internacionais e estrategas geopolíticos e económicos em todo o mundo. A história do Scott é a do sonho americano", afirmou Donald Trump em comunicado, divulgado na noite desta sexta-feira através da rede social de que é proprietário, a Truth Social. Horas antes, a informação já tinha sido avançada pela imprensa norte-americana.

Wall Street acompanhava atenta, desde 5 de Novembro, os nomes apontados como possíveis escolhas de Trump para o Tesouro, especialmente devido aos planos anunciados pelo vencedor das presidenciais para um agravamento acentuado das taxas alfandegárias aplicadas a todas as importações de bens feitas pelos Estados Unidos.

Scott Bessent tem apoiado uma reforma fiscal e a redução da regulação, bem como incentivos ao aumento da concessão de crédito e à produção de energia. Alinha também com a política proteccionista de Trump e já defendeu o aumento das taxas alfandegárias.

Num artigo de opinião para o Wall Street Journal, o multimilionário de 62 anos, antigo parceiro de negócios de George Soros, afirmou que a onda de optimismo que deixou as bolsas em alta depois da vitória de Trump demonstrou as "expectativas dos investidores em relação a um maior crescimento, menor volatilidade, menor inflação e uma economia revitalizada para todos os americanos".

Bessent deverá suceder a outras personalidades do mundo financeiro que assumiram o Tesouro no passado, como os antigos executivos da Goldman Sachs Robert Rubin, Hank Paulson e Steven Mnuchin, que ficou com a pasta das Finanças no primeiro mandato de Donald Trump. Janet Yellen, a actual secretária do Tesouro e a primeira mulher no cargo, é antiga presidente da Reserva Federal e do Conselho dos Consultores Económicos da Casa Branca.