Secretário-geral da NATO reuniu-se com Trump na Florida

Rutte discutiu “questões de segurança global que a aliança enfrenta” com o Presidente eleito dos EUA e com o próximo conselheiro de Segurança Nacional.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, encontrou-se na sexta-feira com o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, no estado norte-americano da Florida, confirmou este sábado Farah Dakhlallah, porta-voz da aliança militar.

No primeiro encontro entre Trump e o líder da NATO desde a vitória do político republicano contra a democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais realizadas no início do mês, discutiram-se “questões de segurança global que a aliança enfrenta”, informou Dakhlallah, num comunicado.

Para além de se ter reunido com o Presidente eleito, que só toma posse no dia 20 de Janeiro do próximo ano, Rutte também conversou com Mike Waltz, congressista e próximo conselheiro de Segurança Nacional, e com outros membros da equipa de Trump.

O encontro na Florida teve lugar no final de uma das semanas de maior tensão entre a NATO e a Federação Russa, por causa dos últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.

Em resposta à autorização concedida pelo ainda Presidente norte-americano, Joe Biden, e pelo Governo do Reino Unido às Forças Armadas ucranianas para estas utilizarem mísseis de longo alcance norte-americanos e britânicos contra alvos militares dentro do território russo, o Kremlin reagiu actualizando a sua doutrina nuclear e disparando um novo tipo de míssil hipersónico contra a Ucrânia.

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, reiterou que Moscovo tem legitimidade para atacar “instalações militares dos países que permitem que as suas armas possam ser usadas contra” alvos militares russos, e Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, assumiu que o disparo do novo projéctil Oreshnik contra a cidade ucraniana de Dniepropetrovsk, na quinta-feira, foi um aviso à “imprudência” do Ocidente.

Donald Trump, muitos dos membros da futura Administração e vários congressistas e senadores do Partido Republicano puseram em causa, nos últimos meses, o futuro da ajuda militar e financeira dos EUA à Ucrânia, defendendo inclusivamente o início de negociações com Putin, que só as admite com base na “realidade militar no terreno” – a Rússia ocupa parte do Leste ucraniano e a península da Crimeia.

A NATO e a União Europeia, entre outros, temem, por isso, os planos da próxima Casa Branca sobre o conflito e estão a preparar-se para um possível retraimento norte-americano.

Num encontro recente com os líderes dos Estados-membros da UE em Budapeste, na Hungria, Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, sublinhou, ainda assim, a cooperação reforçada “contra a Ucrânia” entre a Rússia, a Coreia do Norte, o Irão e a China e reafirmou a sua vontade em “sentar-se com Donald Trump para discutir” como é que a NATO pode “enfrentar estas ameaças colectivamente”.