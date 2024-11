Ataque israelita no centro de Beirute faz pelo menos quatro mortos

Um forte ataque aéreo matou pelo menos quatro pessoas no centro de Beirute na madrugada de sábado, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. O ataque abalou a capital libanesa, numa altura em que Israel prossegue a ofensiva contra o Hezbollah.

As bombas destruíram um edifício de oito andares e causaram um grande número de feridos, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano. As imagens difundidas pela estação libanesa Al Jadeed mostram pelo menos um edifício destruído e vários outros muito danificados à sua volta.

Israel utilizou bombas de fragmentação, deixando uma cratera profunda, disse a agência. Horas depois do ataque, enquanto as equipas de salvamento procuravam sobreviventes entre os escombros, Beirute ainda cheirava fortemente a explosivos.

As explosões abalaram a capital por volta das 4h da madrugada (2h em Portugal continental), disseram testemunhas à Reuters. Fontes de segurança disseram que pelo menos quatro bombas foram lançadas.

"A minha mulher está no hospital, a minha filha está no hospital, a minha tia está no hospital", disse Nemir Zakariya à Reuters, enquanto segurava uma fotografia da filha. "Este é a mais pequena, e o meu filho também ficou ferido — esta é a minha filha, ela está na Universidade Americana [do Centro Médico de Beirute], foi isto que aconteceu."

Este foi o quarto ataque aéreo israelita esta semana que teve como alvo a zona central de Beirute, em contraste com a maioria dos ataques israelitas que tiveram como alvo os subúrbios do sul controlados pelo Hezbollah. No domingo, um ataque aéreo israelita matou um funcionário dos meios de comunicação social do Hezbollah no bairro de Ras al-Nabaa, no centro de Beirute.

Israel lançou uma grande ofensiva contra o Hezbollah no Líbano em Setembro, após quase um ano de hostilidades transfronteiriças desencadeadas pela guerra de Gaza, bombardeando vastas áreas do Líbano com ataques aéreos e enviando tropas para o sul.

O conflito começou quando o Hezbollah, o mais importante aliado de Teerão na região, abriu fogo em solidariedade com o seu aliado palestiniano Hamas, depois de este ter lançado o ataque de 7 de Outubro de 2023 no sul de Israel. Um mediador norte-americano deslocou-se esta semana ao Líbano e a Israel, numa tentativa de garantir um cessar-fogo.

O enviado, Amos Hochstein, indicou que foram feitos progressos após reuniões em Beirute na terça-feira e na quarta-feira, antes de se encontrar com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz.