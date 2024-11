Segunda vítima mortal encontrada nos escombros de pensão que ardeu no Porto

Os restos mortais de uma segunda vítima do incêndio que destruiu uma pensão no Porto foram encontrados este sábado, avançou o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, indicando que a Polícia Judiciária está no local a recolher elementos.

Em declarações aos jornalistas junto à pensão destruída pelo incêndio, localizada na Rua Cimo de Vila, na zona da Batalha, Carlos Marques explicou que durante os trabalhos de remoção e limpeza foram localizados, este sábado, pelas 17h, os "restos mortais" de uma segunda vítima mortal do fogo que deflagrou na quarta-feira passada.

O comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto referiu que os "restos mortais" foram localizados pelos bombeiros com a ajuda de uma equipa cinotécnica (composta por bombeiros e cães).

Neste momento, não se sabe se os restos mortais correspondem a uma vítima do sexo masculino ou feminino.

Nas mesmas declarações, Carlos Marques admitiu a hipótese dos restos mortais localizados serem de uma das duas pessoas que continuam desaparecidas desde quarta-feira, dia do incêndio.

Os trabalhos de remoção vão continuar na noite deste sábado, com o auxílio de uma mini-escavadora giratória, e com operacionais destacados no local.

As previsões meteorológicas apontam para um agravamento do tempo e para a ocorrência de chuva, o que poderá levar à interrupção dos trabalhos de remoção e limpeza.

Na sexta-feira, apareceu o corpo de uma mulher que estava dada como desaparecida na sequência do incêndio.

Na sequência deste incêndio, foram igualmente registados dois feridos por inalação de fumos.