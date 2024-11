Luzes de Natal acendem-se hoje em Lisboa. Transporte grátis para a Baixa com a Carris

Visitantes podem deixar o carro em oito parques à entrada da cidade e usar autocarros específicos a partir das 15h. Concerto de Áurea no Terreiro do Paço depois de a árvore se iluminar.

É um dos momentos do ano na cidade: as luzes públicas de Natal de Lisboa acendem-se neste sábado ao fim da tarde, com a gigantesca árvore do Terreiro do Paço a iluminar-se às 18h30. Depois da inauguração, as fachadas amarelas dos prédios em volta da praça assim, como o Arco da Rua Augusta, vão receber um espectáculo de luz e som e, em seguida, será a voz da cantora Áurea a encher o espaço com a interpretação de músicas de filmes da quadra natalícia, num concerto que deverá durar até depois das 20h.

Embora muitas ruas da cidade sejam também iluminadas pelas respectivas juntas de freguesia, de Alcântara ao Parque das Nações, ou o Lumiar, há vários núcleos incontornáveis na Baixa da cidade que podem ser percorridos como se de um circuito se tratasse. É o caso do Marquês e Pombal, Praça dos Restauradores, Praça D. Pedro IV (Rossio), Largo do Carmo, Praça Luís de Camões, Largo de São Carlos, Praça do Município, Praça do Comércio (Terreiro do Paço) e Largo de Santo António da Sé.

As luzes estarão em funcionamento até ao Dia de Reis, a 6 de Janeiro. Segundo a Câmara de Lisboa, serão usadas 1.987.125 lâmpadas de baixo consumo. O investimento é igual ao do ano passado e ascende a 749.500 euros, no âmbito de um protocolo entre o município e a União de Associações de Comércio e Serviços.

Para evitar o caos de outros anos no acesso à Baixa, foi montando um sistema de estacionamento e transporte público gratuitos associado que funcionará entre sexta-feira e domingo e na antevéspera de Natal. O sistema foi já experimentado no ano passado. Os visitantes podem estacionar em parques específicos da EMEL à entrada da cidade e depois utilizar um shuttle (autocarro exclusivo para esse serviço) gratuito da Carris.

Como funciona?

Pode estacionar gratuitamente o carro nos parques da EMEL do Campo Grande (Jardim Mário Soares) e da Universidade de Lisboa (Avenida Professor Gama Pinto) nesses três dias da semana, onde receberá um bilhete para usar nessa mesma tarde nos autocarros próprios para o percurso que inicia no Campo Grande e tem paragem no Marquês, na Avenida da Liberdade e termina nos Restauradores. Saem de 30 em 30 minutos entre as 15h e as 21h30 do Campo Grande, e o regresso pode fazer-se até às 22h30 (última saída dos Restauradores).

Na zona nascente da cidade, pode estacionar sem pagar no parque da Avenida de Pádua (Olivais) e usar o título de transporte que é entregue nesse estacionamento para usar gratuitamente na carreira 708 da Carris. E na zona poente, o parque é o de Alcântara (Rua das Fontaínhas), servindo o bilhete aí entregue a todos os passageiros da viatura para o eléctrico 15E e o autocarro 732.

Há ainda quatro parques Navegante que poderão ser usados entre as sexta-feiras e os domingos gratuitamente das 15h às 24h: Ameixoeira, Colégio Militar, Telheiras Nascente e Telheiras Poente.

Concertos em igrejas

A animação lisboeta da época natalícia não se circunscreve às ruas. O programa musical de Natal inclui também concertos em três igrejas nas freguesias lisboetas de Campo de Ourique, Misericórdia e Areeiro e no Teatro Capitólio. Segundo um comunicado da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) estes espaços vão receber gratuitamente quatro concertos e um DJ set, com um repertório diversificado que irá da música barroca aos sons electrónicos, passando por temas famosos internacionalmente entre as décadas de 1930 e 60, não podendo faltar também a música portuguesa.

A Igreja do Santo Condestável (Campo de Ourique) recebe a 30 de Novembro um concerto com o Coro e Câmara de Lisboa Cantat, sob a direcção do maestro Jorge Carvalho Alves. Uma semana depois, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Misericórdia) actua a Nova Era Vocal Ensemble & Orquestra 1755, com um programa com composições de vários músicos da família Bach, ao longo de sete gerações. A última igreja a receber um destes eventos é a de São João de Deus (Areeiro), que, a 13 de Dezembro acolhe o projecto Sete Lágrimas, cujo espectáculo recria sonoridades tradicionais de cinco continentes partindo da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano.

Dentro de uma semana, no dia 7, actuam no teatro Capitólio, no Parque Mayer, o artista luso-angolano Batida e o músico e compositor português Tigerman, que "protagonizam um DJ set inédito, entre a afro electrónica e os blues", descreve a EGEAC. O mesmo espaço recebe a alegria e irreverência da banda The Lucky Duckies no dia 14 "com um repertório festivo, composto por clássicos natalícios, temas originais e ainda uma homenagem a António Variações, assinalando os 40 anos da morte do artista".

Mercado de Natal no Rossio

Na Praça D. Pedro IV já abriu, na passada segunda-feira, o Mercado de Natal do Rossio, com muita comida tradicional, bebidas quentes e artesanato distribuídos por dezenas de casinhas de madeira decoradas. Há uma exposição de Natal do Hospital das Bonecas onde se poderão apreciar muitas bonecas desta loja histórica da baixa lisboeta, e uma outra de montras natalícias elaborada pelos alunos da Escola de Comércio de Lisboa.

Também gratuito, andará a circular pelas ruas daquela zona da cidade o comboio de Natal. A animação será ainda assegurada pelas actuações de ranchos folclóricos, bandas filarmónicas e tunas académicas.