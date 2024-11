A Barbearia Ópera vai mudar de casa porque o prédio onde está há 62 anos foi vendido

É uma das barbearias mais antigas do Porto, ainda em actividade, e sempre esteve na mesma família. Até ao final do ano vai-se mudar do Bonfim para Campanhã.

Aos 12 anos, José Magalhães, hoje com 52, já lavava cabelos e já “fazia umas barbas”, mas ainda não cortava cabelos. Nessa altura, quando começou a fazer mais do que apenas passear na barbearia, era o seu pai, o anterior dono do estabelecimento, que pegava na tesoura. E foi com ele, agora com mais de 90 anos e já na reforma, que aprendeu uma arte que já está na família há pelo menos duas gerações. Hoje, José também é barbeiro e é dono da Barbearia Ópera, uma das mais antigas no Porto, em actividade contínua, que está na mesma família desde que abriu, em 1962. Só que, brevemente, o negócio terá de deixar o espaço onde desde sempre funcionou porque o prédio foi vendido. Já foi encontrada uma alternativa, mas, agora, a Barbearia Ópera vai ter de ir para outra freguesia.