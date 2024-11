Um Natal pouco tradicional, mas cheio de sabor

Regressa aos livros com Curso de Cozinha de Joana Roque que é isso mesmo, nove módulos, três níveis de dificuldade e 130 receitas sugeridas pela blogger que começou a partilhar receitas e sugestões em 2006. Este é o seu nono livro e o objectivo é ensinar a cozinhar ou ajudar a aperfeiçoar aquilo que o leitor já sabe. A sua proposta para este Natal é um Wellington de Peru, com poucos passos para fazer. Sofia Carvalho escreveu o livro Alergias, comer sem medos e propõe umas rabanadas que tanto podem ser uma sobremesa como um pequeno-almoço, sugere. Esta receita não leva ovos, mas sabem por causa do sal preto (kala namak), explica e são "igualmente ricas e deliciosas, crocantes por fora e suculentas por dentro", promete. Para uma sobremesa mais gulosa, a criadora de conteúdos Teresa Cameira sugere uma tarte de arroz doce com framboesas que, tal como a maioria das receitas da sua autoria, reinventa ingredientes simples, mas com um toque de originalidade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt